Es kommt so, wie es viele befürchtet haben. Die US-Regierung macht die Drohungen von Präsident Donald Trump wahr und belegt die EU-Staaten mit zusätzlichen Zöllen auf Stahl und Aluminium. US-Handelsminister Wilbur Ross kündigte am Donnerstag an, ab Freitag - Mitternacht in den USA, 6.00 Uhr deutscher Zeit - würden die neuen Zölle auf Stahl- und Aluminium-Lieferungen auch für die EU gelten. Ross ergänzte, auch für Kanada und Mexiko würden die Zölle ab Freitag gelten. Die USA würden sich auf weitere Verhandlungen freuen, sagte Ross. Trump hatte die neuen Zölle am 23. März angeordnet, die EU aber zunächst ausgenommen. Der US-Präsident begründete die Maßnahmen mit dem Schutz der nationalen Sicherheit. Auf Stahlexporte in die USA werden dann 25 Prozent fällig, für Aluminiumlieferungen zehn Prozent. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kündigt eine schnelle Antwort der EU an. "Das ist ein schlechter Tag für den Welthandel. Die Europäische Union muss darauf reagieren. Wir werden sofort den Konfliktlösungs-Mechanismus der WTO anrufen. Und wir werden in den nächsten Stunden Gegenmaßnahmen verkünden. Wir können genau das selbe machen wie sie." Damit steuern die USA und die Europäische Union auf einen Handelskrieg zu. An den Börsen kam die Ankündigung der neuen Zölle nicht gut an. Nachdem die Meldung aus den USA bekannt wurde, ging der Dax auf Talfahrt. Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank: "Also, ich persönlich mag das Wort Krieg in Bezug auf Handel überhaupt nicht. Es geht hier nicht um eine militärische Auseinandersetzung, sondern es geht um eine wirtschaftliche Auseinandersetzung, die aber nichtsdestotrotz sehr ernsthaft ist und beide Seiten und durchaus für beide Seiten des Atlantiks negative Folgen haben kann und zwar nachhaltig negative Folgen haben kann. Arbeitsplätze können verloren gehen und vieles mehr, also das gibt es schon durchaus Probleme und man muss es ernst nehmen aber das Wort Krieg würde ich an dieser Stelle nicht in den Mund nehmen." Auch die US-Börsen zeigten sich bei der Eröffnung am Donnerstag schwächer. Der Dow-Jones-Index startet tiefer in den Handel.