Zukunft des Gazastreifens: Was kommt nach der Hamas?

Krieg in Nahost

von Nicolas Büchse Israel kämpft gegen den Terror. Aber eines fehlt der Regierung noch: ein Plan für den Frieden nach dem Krieg.

Es gab einmal einen Leitsatz israelischer Politik, doch im Gefechtslärm um Gaza erinnert sich kaum einer an ihn. Er lautete: "Wir müssen den Terrorismus bekämpfen, als gäbe es keinen Friedensprozess, und am Frieden arbeiten, als gäbe es keinen Terror." Der damalige Ministerpräsident Jizchak Rabin hat diese Maxime in den 90er-Jahren ausgesprochen. Mit Jassir Arafat war er der Architekt des Friedensprozesses im Nahen Osten; der Mann, der sich von Israels oberstem Soldaten zum Friedensnobelpreisträger wandelte.