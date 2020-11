Mit allen Mitteln klammert sich Donald Trump an seinen Sitz im Weißen Hause: Die schiere Angst vor der Zukunft soll ihn dazu treiben. Denn ihm drohen unzählige Prozesse, vielleicht sogar Gefängnis. Eine Flucht ins Ausland könnte da die Lösung sein.

Wenn Donald Trump am 20. Januar das Weiße Haus verlassen wird, verliert er auch die Immunität, die er durch das Präsidentenamt bislang genossen hat. Zahlreiche Rechtsklagen und noch zahlreichere Schulden warten dann auf den Privatier Trump. "Es ist das Büro des Präsidenten, das ihn vom Gefängnis und vom Armenhaus bewahrt", sagt Timothy Snyder, Geschichtsprofessor an der Yale Universität, der sich auf Autokraten spezialisiert hat.

Die Angst vor der Klage-Lawine könnte Trump zu einem verzweifelten Schritt treiben, denkt der Professor: der Flucht ins Ausland. Möglicherweise werde Trump in ein Land fliehen, das keinen Auslieferungsvertrag mit den USA hat. "Wenn man kein Idiot ist, hat man diesen Fluchtplan parat", sagte Snyder im Gespräch mit der US-Zeitung "The New Yorker". "Alle erzählen mir, dass er eine Show bei Fox News haben wird. Ich denke aber, er wird eine Show bei RT haben", so der Historiker. RT ist der Auslandsfernsehsender der russischen Regierung und Propagandakanal des Kremls.

Dass ein resignierter US-Präsident wie ein abgesetzter Despot ins Ausland fliehen könnte, mag im ersten Moment absurd erscheinen, doch Trumps Nichte Mary teilt die Einschätzung von Snyder. Wenn Biden gewinnen sollte, werde ihr Onkel "sich selbst als das Beste bezeichnen, was jemals diesem Land passiert ist, und sagen: Es hat mich nicht verdient. Ich werde etwas wirklich Wichtiges tun, zum Beispiel den Trump Tower in Moskau bauen", sagte die Psychologin und Autorin des Buches "Zu viel und nie genug: Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf" noch bevor die Wahlentscheidung am vergangenen Samstag gefallen war.

Auch Barbara Res, die 18 Jahre damit verbracht hat, Bauprojekte für Trump zu entwickeln und zu verwalten, hält dieses Szenario nicht für abwegig. Trump werde das Wahlergebnis "niemals anerkennen. Er wird das Land verlassen", sagte sie dem "New Yorker".

Trump: "Vielleicht muss ich das Land verlassen"

Trump selbst scherzte noch im Wahlkampf: "Könnten Sie sich vorstellen, was passiert, wenn ich verliere? Ich werde mich nicht so gut fühlen. Vielleicht muss ich das Land verlassen - ich weiß es nicht", erklärte er bei einer Kundgebung.

Sollte sich Trump tatsächlich für eine Flucht ins Ausland als letzten Ausweg entschließen, wird er jedenfalls in Moskau offene Türen einrennen. Wladimir Putin hat nie ein Geheimnis aus seiner Unterstützung für den Republikaner gemacht, der wiederum den russischen Präsidenten offen bewundert. Dem ehemaligen Präsidenten der USA Asyl zu gewähren, dürfte für Putin der größte PR-Coup aller Zeiten werden.

Gratuliert hat Putin Joe Biden übrigens zu seinem Sieg noch nicht. "Wir halten es für richtig, bis zur offiziellen Verkündung der Ergebnisse der Wahl zu warten", erklärte Putins Sprecher Dmitri Peskow am Montag.