Am Morgen des 31. Januar 2020, dem letzten Tag Großbritanniens in der Europäischen Union, hat die Gruppe "Led by Donkeys" einen bewegenden Film auf die berühmten weißen Klippen von Dover projiziert. Darin kommen zwei britische Veteranen des Zweiten Weltkrieges zu Wort, die einen Abschiedsgruß auf das europäische Festland schicken. Sie bedauern, dass Großbritannien nun tatsächlich den Brexit vollzieht und drücken ihre Hoffnung aus, dass die Briten und die Europäer auf dem Festland eines Tages doch wieder zu einem gemeinsamen Europa finden. Nach eigenen Angaben ist "Led by Donkeys" eine Gruppe von Freunden, die weder einer politischen Partei, noch einer Pro- oder Contra-Brexit-Gruppe nahestehen. Sie bezeichnen sich selber als Menschen, die genervt sind, mit welchen Lügen Politiker davonkommen.

Mit ihrem auf die Klippen von Dover projizierten Video haben sie auf jeden Fall eine starke Aktion für ein geeintes Europa initiiert.