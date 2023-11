Politik

Mit 96 Jahren verstorben An der Seite der anderen – das Leben der früheren First Lady Rosalynn Carter in Bildern

Ihr Ehemann war US-Präsident, doch Rosalynn Carter war eine ebenso politische Person wie Jimmy Carter. Die am Sonntag verstorbene ehemalige First Lady setzte sich Jahrzehnte lang für soziale Belange ein und hatte eine besondere Verbindung zu den Menschen im Land.

1 von 12 Zurück Weiter Zurück Weiter Rosalynn Carter wurde 1927 als Eleanor Rosalynn Smith in Plains geboren, einem kleinen ländlich geprägten Ort in Georgia – ebenso wie ihr späterer Ehemann Jimmy Carter. Ähnlich wie er stammt sie aus bescheidenen Verhältnissen. Ihr Vater starb an Krebs, als sie noch ein Kind war, ihre Mutter ernährte als Schneiderin die Familie. Mehr

Sie war eine Wohltäterin und gab Menschen eine Stimme, die oft nicht gehört werden: Nun ist die ehemalige US-First Lady Rosalynn Carter tot. Die 96 Jahre alte Ehefrau des früheren Präsidenten Jimmy Carter sei am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in ihrem Heimatort Plains im US-Bundesstaat Georgia "friedlich im Kreise der Familie" gestorben, teilte eine von den Carters gegründete Stiftung mit. Interview Altersforscher Sind Joe Biden und Donald Trump zu alt zum Regieren? Ex-US-Präsident Jimmy Cartyer: "Rosalynn war meine gleichberechtigte Partnerin" Carters Gesundheitszustand hatte sich in den vergangenen Monaten rapide verschlechtert. Im Mai war öffentlich geworden, dass sie an Demenz erkrankt war. Die Carter-Stiftung teilte erst am vergangenen Freitag mit, dass die 96-Jährige palliativ zu Hause betreut werde. Der 99 Jahre alte Jimmy Carter würdigte seine Ehefrau mit bewegenden Worten. "Rosalynn war meine gleichberechtigte Partnerin bei allem, was ich je erreicht habe", zitierte ihn die Stiftung. "Solange Rosalynn auf der Welt war, wusste ich immer, dass mich jemand liebte und unterstützte." Jimmy Carter ist heute der älteste noch lebende frühere US-Präsident. Auch er befindet sich seit Mitte Februar zu Hause in palliativer Betreuung im Kreise seiner Familie. Carter kämpft bereits seit einigen Jahren mit gesundheitlichen Problemen und unternimmt nach einer Serie von Krankenhausaufenthalten keine weiteren medizinischen Schritte mehr. yks DPA

