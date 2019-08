Die USA und die EU starten mit gegenseitigen Drohgebärden in den G7-Gipfel. Schon kurz vor seiner Abreise nach Biarritz kündigte US-Präsident Donald Trump Strafzölle auf französischen Wein oder andere Vergeltungsmaßnahmen an, falls die Regierung in Paris bei ihren Plänen für eine Digitalsteuer bleiben sollte. EU-Ratspräsident Donald Tusk drohte daraufhin mit einer Reaktion: "Wenn die Vereinigten Staaten gegen Frankreich Zölle verhängen, wird die Europäische Union antworten", sagte er kurz vor Beginn des Gipfels in dem französischen Badeort am Atlantik.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron versuchte allerdings zu deeskalieren. Spannungen beim Handel seien "schlecht für alle", sagte er in einer Fernsehansprache. Der Gipfel sieben führender Wirtschaftsmächte und der EU sollte am Abend mit einem gemeinsamen Essen beginnen. Beim G7-Gipfel nehmen außer Macron und Trump noch Kanzlerin Angela Merkel sowie die Regierungschefs aus Großbritannien, Italien sowie Kanada und Japan teil. Zudem vertritt Tusk die EU.

Bereits am frühen Nachmittag kam Trump gleich nach seiner Ankunft überraschend mit Macron zusammen. Dabei gab er sich versöhnlich - ganz im Gegensatz zu seinem Abflug-Statement. "Wir haben eigentlich viel gemeinsam", sagte Trump auf der Terrasse des Hotel du Palais am Strand von Biarritz. Auch wenn es gelegentlich Differenzen gebe, verbinde ihn ein "besonderes Verhältnis" mit Macron.

Biarritz zur Festung umgebaut

Unterdessen haben 15.000 Menschen friedlich gegen den Gipfel der großen Industriestaaten in Biarritz demonstriert. "Alles ist gut verlaufen", sagte Sébastien Bailleul vom Mitveranstalter Alternatives G7 der Nachrichtenagentur DPA. Es habe keine Ausschreitungen gegeben. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, sprachen die Behörden von rund 9000 Teilnehmern.

Zu der von den Behörden genehmigten Kundgebung in Hendaye an der Grenze zu Spanien hatten Dutzende Gruppen aufgerufen, unter anderem Globalisierungsgegner. Der Zug endete in Irun, der spanischen Nachbarstadt von Hendaye.

Der Gipfel der G7 im rund 30 Kilometer entfernten Biarritz wird bis zum Montag dauern, der Ort liegt ebenfalls im spanischen Baskenland. Biarritz wurde zu einer Festung umgebaut, Kundgebungen sind dort nicht erlaubt. Das Toptreffen wird von über 13.000 Einsatzkräften geschützt. In Bayonne, der Nachbarstadt von Biarritz, wurden Proteste befürchtet.