von Jan Rosenkranz Außenministerin Annalena Baerbock hat in Berlin auf 80 Seiten ihre Leitlinien für eine feministische Außenpolitik präsentiert. Es sei "keine Revolution, sondern eine Selbstverständlichkeit". Gibt es trotzdem Aufregung? Und ob.

"Das ist kein Gedöns!" Fast genau ein Jahr ist her, dass Annalena Baerbock im Bundestag diesen Satz dem Oppositionsführer Friedrich Merz regelrecht entgegenschleuderte. Der CDU-Chef hatte sich gerade erneut über ihr Anliegen einer "feministischen Außenpolitik" mokiert. Und als sie erwiderte: "Mir bricht es das Herz", hatte er sich theatralisch ans Herz gegriffen. Also holte sie aus, erzählte von den Müttern von Srebrenica, von Massenvergewaltigungen, vielfach ungesühnt, weil sie damals nicht als Kriegsverbrechen galten, bis sich endlich jemand darum kümmerte. Kein Gedöns also. Es war einer der härtesten Konter, den Merz sich in seiner politischen Karriere gefangen hat.