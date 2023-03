von Gernot Kramper Australien wird gemeinsam mit den USA und Großbritannien acht Atom-U-Boote entwickeln. Unter Führung der USA bauen die drei Länder eine mächtige gemeinsame Flotte im Pazifik auf. Die Europäer spielen bislang keine Rolle.

Als Australien sich im Jahr 2021 entschied, aus dem U-Boot -Deal mit Frankreich auszusteigen, war die Aufregung in Frankreich und ganz EU-Europa groß. Der mehrstufige Vertrag sah zwar ausdrücklich vor, Zwischenstände zu erreichen und dann das Projekt zu evaluieren, aber als die Regierung in Canberra die Ausstiegsoption tatsächlich zog, wurde sie wie ein Verräter behandelt. Dabei hatte Australien gute Gründe. Bau und Kauf der französischen Attack-Klasse (Shortfin Barracuda Block 1A Design) verteuerten und verzögerten sich. Doch diese internen Misslichkeiten des australisch-französischen Projekts waren nicht der Grund für das Scheitern.

Die Welt hatte sich geändert. Die Beziehungen zwischen Australien und der aufstrebenden Weltmacht China hatten sich deutlich verschärft. Vor diesem Hintergrund haben die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich den Australiern ein Angebot gemacht, dass diese zuvor nicht bekommen konnten. Erst unter Donald Trump hatten sich die USA dazu durchgerungen, auch modernste Waffen mit den Verbündeten zu teilen und auf dem Markt anzubieten. Die USA und Großbritannien boten Australien nun eine Partnerschaft in der Königsklasse des U-Boot-Baus an, der Produktion von Atom-U-Booten. Gemeint sind damit Unterseeboote, die von einem Atommeiler angetrieben werden, sie können, müssen aber nicht Atomwaffen tragen. Ergebnis davon ist das Aukus-Abkommen. Aukus steht für die Anfangsbuchstaben der drei Staaten: "Australia, United Kingdom, United States".

Platz in der Königsklasse

Atomgetriebene U-Boote sind für Australien das beste Mittel, um denkbare Einsatzszenarien abzudecken. Die deutschen oder schwedischen Werften etwa bauen kleine, leise U-Boote, sie sollen begrenzte Räume etwa in der Ostsee sperren. Australien hingegen will mehr als nur das Barrier-Reef verteidigen. Man will in der Lage sein, die Macht der U-Boot-Flotte im ganzen Pazifik zu projizieren, um Peking Paroli zu bieten. Die schiere Größe des Einsatzgebietes wird nur durch die langen Einsatz- und Tauchzeiten eines Atom-U-Bootes bezwungen. Damit war die konventionelle Variante der französischen Barracuda-Klasse aus dem Rennen.

Es sollen bis zu acht Atom-U-Booten werden, die bis Mitte der 2050er Jahre in den Einsatz kommen sollen. Das Projekt wird bis zu 368 Milliarden australische Dollar kosten, das sind 231 Milliarden Euro. Auf einen vierköpfigen Haushalt macht das fast 50.000 Dollar aus. Diese Zahl zeigt, dass diese U-Boote das wichtigste und wesentliche Rüstungsprojekt Australiens sind. Sie sind Australiens Beitrag, um den Pazifik zu sichern. Die hohen Kosten relativieren sich, weil ein Großteil der Wertschöpfung in Australien anfällt. Die U-Boote werden nicht gekauft, sie werden mit und für Australien entwickelt und dort auch zu großen Teilen gebaut. Diese technologische Teilhabe und Partnerschaft machen den Deal so attraktiv. Insgesamt sollen 20.000 Arbeitsplätze mit dem Projekt verknüpft sein.

Zwischenlösung Virginia-Klasse

Für Australien und London wird gemeinsam mit den USA eine neue Klasse von Booten entwickelt, die SSN-Aukus, eine Weiterentwicklung auf Basis der bestehenden und amerikanischen U-Boot-Designs. Die SSN-Aukus sind Angriffs-U-Boote, im Zweiten Weltkrieg hätte man Jagd-U-Boote gesagt. Was bedeutet das? Attack Submarine oder auch Hunter-Killer Submarine sind für den Kampf gegen militärische Ziele gedacht, vorrangig werden sie gegen Schiffe und U-Boote des Gegners eingesetzt. Die andere bedeutende Klasse sind strategische U-Boote, sie tragen Raketen für einen atomaren strategischen Schlag. Die Neuentwicklung dürfte jedoch frühestens Ende der 2030er-Jahre einsatzfähig sein. Die alte konventionelle U-Boot-Flotte der Collins-Klasse ist einem modernen Gegner schon heute nicht gewachsen. Um diese Lücke zu schließen, will Australien ab 2030 drei U-Boote der amerikanischen Virginia-Klasse kaufen. Mit einer Option auf zwei weitere.

Seemacht ist mehr als Boote und Schiffe

Ein U-Boot allein ist nur ein Modul, um Seemacht aufzubauen. Ausbildung und Stützpunkte der Marinen der Länder sollen eng verzahnt werden. Die Schlagkraft der britischen und australischen Boote wird stark zunehmen, wenn sie auf das Netzwerk der US-Stützpunkte und die weiteren militärischen Ressourcen der USA im pazifischen Raum zurückgreifen können. Überspitzt kann man sagen, dass das Aukus-Abkommen eine integrierte Marine hervorbringen will. Die USA sind der mächtigste Partner. Die beiden anderen Länder sollen aber weit mehr als nur Hilfskräfte stellen, sondern integrierter Teil der Pazifikflotte werden. Schmerzlich für Europa: Australien verpartnert sich mit der einzigen wirklichen globalen Seemacht USA und dem Juniorpartner Großbritannien. Washington und im eingeschränkten Sinn auch London sind in der Lage, an jedem Punkt der Welt eine starke, wenn nicht gar überwältigende Seemacht aufzubieten. Die anderen West-Europäer sind allenfalls Regionalmächte der Ozeane. Die deutsche Marine schickt dann und wann eine Fregatte in den Pazifik, um dort "Flagge" zu zeigen. Das sind symbolische Gesten, weit entfernt von einer echten Machtprojektion. Auch wenn Canberra und London nur die Juniorpartner in diesem Verbund sind, werden sich doch Teil der mächtigsten Marine der Welt. "Autralia rules the waves", könnte man sagen.

Bisher wurde eine atomare Bewaffnung der australischen Boote ausgeschlossen. Sie sollen allein konventionell bewaffnet werden. Australien hat bereits bekanntgegeben, 220 Tomahawk-Marschflugkörper aus den USA zu beschaffen. Flugkörper, wie sie auch von den Booten der Virginia-Klasse eingesetzt werden. Technisch wäre es kein Problem, Marschflugkörper mit einem atomaren Sprengkopf von diesen U-Booten aus zu starten. Die rechtlichen Regeln des Atomwaffensperrvertrages müssten nicht einmal verletzt werden, solange ein US-Offizier den Einsatz freigeben muss. So eine ähnliche Konstruktion gibt es etwa bei der atomaren Teilhabe der Bundesrepublik. Das ist derzeit jedoch eine reine hypothetische Variante.

Das Aukus-Abkommen macht mit einer Bündnisstruktur ernst, die in der Nato immer gefordert und nie umgesetzt wird. In der Nato möchte jedes Land eine komplette eigene Streitmacht haben, mit einer Mini-Luftwaffe ein paar Panzern, einigen Hubschraubern etc. Im Aukus-Abkommen bringt Australien vor allem ein Modul ein, die U-Boote. Für ein eigenes selbständiges Flottenkonzept wären die acht atomaren Angriffs-U-Boote überdimensioniert, aber nicht im Zusammenwirken mit der US-Navy. In diesem Kontext macht auch das Trägerprogramm der Briten Sinn. Ihre gesamte Marine ist kaum in der Lage, dauerhaft die beiden Träger mit je einer Gruppe zu schützen. Bei einem Konzept wie Aukus würde Großbritannien die gemeinsame Streitmacht nicht nur mit U-Booten, sondern auch noch mit zwei Trägern verstärken können, die im Verbund mit den US-Trägergruppen operieren.

Die mächtigste Flotte im wichtigsten Raum

Geopolitisch werden Australien und London nun Teil eines mächtigen Bündnisses mit einer Seemacht, die den Pazifik beherrschen kann. Einen Raum, der in der Auseinandersetzung zwischen China und dem Westen entscheidend ist. EU-Europa hingegen kann in diesem Raum bislang kaum mehr tun, als symbolische Gesten abzuliefern oder im Konfliktfall die Flotte der verbündeten Hilfsdienste leisten. Da der U-Boot-Deal lange angekündigt war, wird er weder Peking noch Moskau überrascht haben. Doch wichtiger als technische Details zu den Aukus-Booten, die erst irgendwann um 2040 einsatzfähig sein werden, ist das politische Signal der engen militärischen Verzahnung der Verbündeten. Der ehemalige US-Verteidigungsminister Jim Mattis gehört zu den Soldaten mit einer umfassenden Kenntnis der Militärtheorie seit der Antike. In dem Satz "Nationen mit Verbündeten gedeihen, Nationen ohne Verbündete verkümmern" (Nations with allies thrive, nations without allies wither) fasste er prägnant den wichtigsten Schlüssel zur Weltmacht zusammen. An Donald Trumps Gebaren verzweifelte Mattis, doch Joe Bidens Abkommen liegt ganz auf dieser Linie. Und Peking kann derzeit an Russland sehen, wie ein Land ohne echte Verbündete dasteht, das sich nur auf Kriegsgewinnler und eine Reihe von Schurkenstaaten stützen kann.