Bärbel Bas stand wegen eines TikTok-Videos in der Kritik. Nun hat sich die Bundestagspräsidentin für den Clip entschuldigt.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hatte sich Mitte März 2022 mit dem Coronavirus infiziert und musste sich daher in häusliche Quarantäne begeben. Wohl aufgrund der Langeweile in der Isolation entstand ein Video, das Bas auf ihrem TikTok-Kanal postete – und damit den Unmut der User auf sich zog. Nun entschuldigte die SPD-Politikerin für den Clip.

Bas singt ein Kinderlied im Playback

Im besagten Video singt Bas im Playback "Ich schaff‘ das schon" von Rolf Zuckowski, einem Lied für Kinder und Jugendliche, das Mut in schweren Zeiten machen soll. Mit dem Kopf wippend mimt sie die Zeilen: "Ganz alleine. Ich komm‘ bestimmt, ich komm‘ bestimmt auch wieder auf die Beine."

Oben links befindet sich ein Gif in Form eines Gesichts mit grüner Nieswolke, unter der Unterschrift "Qurantine Greetings" (engl: Grüße aus der Quarantäne). Darunter schreibt Bas: "7. Tag Quarantäne" und postet dazu ein verwirrtes Emoji.

Was lustig gemeint war, kommt bei der Community leider gar nicht gut an. Viele empfinden ein solches Verhalten einer Bundestagspräsidentin unwürdig. Eine Userin fragt die Politikerin auf Twitter ganz direkt: "Ist das wirklich echt, stammt das von Ihnen? Dann ist es gleichermaßen eine Verhöhnung der entsetzlichen weltweiten Auswirkungen von Corona und des zweithöchsten Amtes der Bundesrepublik." Ein anderer meint: "Sorry, aber in keinem Universum verhält sich eine Parlamentspräsidentin mit einem solchen Infantilitätsanfall dem Amte angemessen. Stillos, würdelos, gedankenlos."

Bärbel Bas entschuldigt sich

Rasmus Buchsteiner, Chefkorrespondent des Nachrichtenmagazins "The Pioneer" postet über seinen Twitter-Kanal ein Statement der Bundestagspräsidentin. Demnach bedauere sie das TikTok-Video aus der Quarantäne. "Es handelt sich nicht um ein Fake", wird Bas von Buchsteiner zitiert. "Ich bedauere, dass ich mich in dieser Zeit und in dieser Form aus der Quarantäne heraus so geäußert habe", heißt es weiter. Der TikTok-Kanal von Bärbel Bas ist mittlerweile offline.

