von Andreas Hoffmann Die Ferien nahen, und wir werden wohl fluchen. Ein Arbeitskampf bei der Bahn rückt näher. Doch die Auseinandersetzung hilft uns allen – die Regierung müsste sogar dankbar sein.

Streik ist blöd. Oder? Im Bahnhof stehen, die Tafel mit den Abfahrtszeiten beobachten und sehen, wie mehr und mehr Züge ausfallen, während man an seine Reise denkt, die nun ausfällt, an seine Frau, seinen Mann, den man heute nicht mehr umarmen wird. In der Kehle kriecht dann die Wut hoch.

Nun droht dieser Ärger ausgerechnet in den Sommerferien. Die Verhandlungen mit der Bahn sind gescheitert, die Eisenbahner-Gewerkschaft ruft ihre Mitglieder zur Urabstimmung, ein Arbeitskampf droht.

Wir werden vielleicht im Juli oder August vor der Abfahrtstafel stehen und fluchen, und mancher wird sich fragen: Was habe ich damit zu tun?

Ich würde sagen: Mehr als Sie glauben.

Streik erleichtert Regieren

Denn die Streiks helfen Ihnen persönlich, etwa bei Rente und Krankenkasse. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) müssten sich im Grunde bei Verdi, EVG, und Co. persönlich bedanken. Die Streiks erleichtern das Regieren.

Glauben Sie nicht?

Stimmt aber.

Wenn die Gewerkschaften höhere Löhne durchsetzen, füllt das die Kassen von Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung.

Woran das liegt?

An den Sozialbeiträgen. Sie werden prozentual vom Gehalt erhoben, und steigt das Gehalt, fließen mehr Beiträge an die klammen Sozialkassen, die sich bereits jetzt über Mehreinnahmen durch zuletzt gestiegene Löhne freuen dürfen.

Fünf Milliarden mehr für Rente

Nehmen wir die Rentenversicherung. Ende April hatte sie knapp fünf Milliarden Euro mehr eingenommen als ein Jahr zuvor, der Überschuss Ende Dezember lag bei 3,4 Milliarden Euro, der Beitragssatz mit 18,6 Prozent ist so niedrig wie seit 20 Jahren nicht mehr. Sparen bei der Rente ist nicht nötig, im Gegenteil, Arbeitsminister Hubertus Heil kann seine Pläne, mit denen er die Alterssicherung mittelfristig stabil halten will, vermutlich ohne zusätzliche Steuergelder durchsetzen. Das wird Finanzminister Christian Lindner (FDP) freuen.

Ähnlich die Krankenversicherung. Vor ein paar Monaten riefen die Kassenmanager noch: "Uns droht ein riesiges Milliardendefizit". 17 Milliarden Euro würden in diesem Jahr fehlen, jetzt sind es nur noch 3,5 bis 7 Milliarden Euro, was sich leicht regeln lässt, aber dazu kommen wir noch.

Gut geht es auch der Arbeitslosenversicherung, sie wird in diesem Jahr vermutlich einen Überschuss von 1,7 Milliarden Euro verbuchen. Etwas schlechter steht die Pflegeversicherung da, Ende Dezember lag das Defizit bei 2,2 Milliarden Euro, das inzwischen noch gestiegen ist. Das liegt daran, dass die Pflegeversicherung in der Pandemie einige Aufgaben übernommen hat, die der Bund nicht bezahlt hat. Die Pflegekassen sehen die offene Rechnung bei 5,5 Milliarden Euro, und weil der Bund den Deckel nicht übernehmen will, müssen Sie und ich einspringen. Anfang Juli steigt der Pflegeversicherungsbeitrag um 0,35 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent des Bruttolohns.

Natürlich werden jetzt einige denken: Ist ja alles gut und schön mit den Sozialkassen, aber was bringen die höheren Löhne, wenn ich in ein paar Tagen mehr für die Pflege- und ab Januar mehr für die Krankenkasse zahlen werde, wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigt hat. Bleibt dann nicht "weniger netto vom brutto" (Handelsblatt)? Droht nach dem "Heizungshammer" (Bild) gar der "Beitragshammer" (Spiegel)?

Keineswegs. Die Löhne steigen so kräftig, dass der Durchschnitts-Beschäftigte die zusätzlichen Lasten gut stemmen kann.

Die Löhne werden dieses Jahr, so die Bundesregierung, im Schnitt um fünf Prozent zulegen, und das ist nicht mal sehr gewagt. Allein bei der Rentenkasse stiegen in den ersten vier Monaten die Einnahmen um 5,7 Prozent, obwohl sich dort hätte eher weniger Geld ansammeln müssen. Im April waren knapp 280.000 Menschen mehr arbeitslos als ein Jahr zuvor, was eigentlich bedeutet: Sie zahlen weniger in die Rentenkasse ein. Doch die steigenden Löhne haben diese Folgen offenbar ausgeglichen.

Und dieser Anstieg hilft. Nehmen wir einen Arbeitnehmer, der etwa 3000 Euro brutto im Monat verdient. Bei ihm fließen pro Monat 150 Euro brutto mehr aufs Konto, bezogen auf fünf Prozent mehr Lohn. Die Belastung mit Krankenversicherung (der Zusatzbeitrag soll um 0,2 bis 0,4 Prozentpunkte vom Bruttolohn steigen und wird neben dem allgemeinen Kassenbeitrag erhoben) und Pflegeversicherung liegt bei etwa 17 bis 23 Euro im Monat. Unterm Strich bleiben nach Steuern gut 60 Euro netto übrig.

Der Arbeitnehmer hat netto mehr

Moment, werden jetzt einige Schlaufüchse sagen. Es gibt doch die kalte Progression. Diese heimliche Steuererhöhung, die entsteht, wenn eine Lohnerhöhung komplett von der Inflation aufgefressen wird, und der Arbeitnehmer am Ende mehr Steuern bezahlt, weil er durch den Lohnzuwachs in einen höheren Steuertarif gerutscht ist.

Stimmt. Die kalte Progression gibt es. Aber sie spielt in diesem Jahr keine große Rolle, weil sie Finanzminister Christian Lindner bereits im vergangenen Jahr mit einem Gesetz entschärft hat. Der einzelne Arbeitnehmer hat somit tatsächlich etwas von dem Lohnplus, er hat netto mehr übrig.

Und die Inflation? Die gibt es auch noch. Doch sie ist längst nicht mehr so stark wie im vergangenen Jahr und soll in den nächsten Monaten weiter sinken.

Die Löhne steigen natürlich nicht nur wegen der Gewerkschaften. Die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt haben sich geändert, junge Leute können mehr fordern, weil sie wenige und deshalb begehrt sind, so müssen sie die Firmen auch mit Geld locken. Zugleich sind auch Ausgaben gesunken. Die Krankenkassen geben zum Beispiel weniger Geld für die Kliniken aus, weil weniger Menschen ins Krankenhaus gehen. Die Rentenversicherung zahlt weniger Renten, weil durch Covid – das ist bedauerlich, aber nun mal leider geschehen – viele Ältere gestorben sind.

Die Firmen haben abgesahnt

Die höheren Löhne gefallen nicht allen. Zum Beispiel den Unternehmern. Sie und manche Ökonomen wettern über steigende Ausgaben und sagen sinkenden Wohlstand voraus. Aber muss das wirklich ernst nehmen? Gar Mitleid haben?

Nein. Viele Unternehmen haben durch die Inflation kräftig abgesahnt. Oder wie Isabel Schnabel, Vorstandsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) sagt: "Die Unternehmen waren in der Lage ihre Gewinne zu erhöhen." Nicht nur die Ölkonzerne haben kräftig profitiert, etwa weil die Energiepreise gestiegen sind, auch Landwirtschaft, Handel, Verkehr, Gastronomie, Baubranche und Industrie haben laut einer EZB-Studie die Preise übermäßig angehoben und damit die Inflation sogar befeuert. Die 40 deutschen DAX-Konzerne legten zuletzt ein Rekordjahr hin, allein VW und Mercedes-Benz haben jeweils über 20 Milliarden Euro Profit gemacht. Manche reden bereits von der "Gierflation" der Unternehmen.

Wenn also die Gewerkschaften streiken, sorgen sie für ein wenig Gerechtigkeit. Die Unternehmen müssen ihre übervollen Taschen ein bisschen leeren, das hilft dem eigenen Portemonnaie, bekämpft etwas die Inflation, weil die Unternehmen nicht immer weiter die Preise anheben können. Die Kunden zögern heute schon, bevor sie etwas kaufen. Und es nützt Rente, Krankenkassen und Co., weil sie ihre Polster auffüllen und für künftige Ausgaben besser gerüstet sind. Wer vor der Abfahrtstafel steht und über den Streik flucht, dem kann das vielleicht ein kleiner Trost sein.