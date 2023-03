von Andreas Hoffmann Die Bankenkrise halten viele für überstanden, aber das ist ein Fehler. In den Geldhäusern schlummern noch viele Risiken. Wir müssen uns auf ruppige Zeiten einstellen.

Ich muss jetzt häufiger an einen Strandspaziergang denken. Es war vor 13 Jahren in Deauville, an der französischen Atlantikküste. Die untergehende Sonne hatte den Himmel golden gefärbt, über eine Holzpromenade wanderten in dunklen Mänteln zwei Gestalten, Angela Merkel und Nicolas Sarkozy. Zwei Staatenlenker grübelten über Europa. Ein hübsches Bild, um Politik zu inszenieren.

Sie machten dort aber auch einen großen Fehler.