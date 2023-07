Fünf Tage lang hielt eine Story die britischen Medien in Atem, die mehr Fragen aufwarf, als sie beantwortete: Das Revolverblatt The Sun berichtete, ein Star des öffentlich-rechtlichen Senders BBC habe einer damals minderjährigen Person Tausende Pfund für Nacktfotos gezahlt. Was wirklich hinter der Skandalgeschichte steckt.