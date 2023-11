Die große Mehrheit der Israelis fordert Benjamin Netanyahus Rücktritt. Auch ehemalige Verbündete haben den Premier aufgegeben. Aber ist ein Rücktritt mitten im Krieg wirklich realistisch? Eine Reise zu Menschen, die sich nichts sehnlicher wünschen. Verena Hölzl

Galit Dagan kann sich glücklich schätzen. So sieht sie es zumindest selbst. Am 7. Oktober – dem Tag des Hamas-Terrors mit 1200 Todesopfern und etwa 240 Entführten – ist aus ihrer Familie niemand umgebracht oder verschleppt worden. Dagan, 56, trägt eine leichte Daunenjacke, die kühlere Jahreszeit ist inzwischen angebrochen, und um den Hals einen Anhänger, der an die Geiseln erinnern soll. Dass ihre Töchter zum Militärdienst eingezogen worden sind und der Freund einer Tochter in Gaza gegen die Hamas kämpft, sei nichts im Vergleich zu dem Leid der Opferfamilien.