Die große Mehrheit der Israelis fordert Benjamin Netanyahus Rücktritt. Auch ehemalige Verbündete haben den Premier aufgegeben. Aber ist ein Rücktritt mitten im Krieg wirklich realistisch? Eine Reise zu Menschen, die sich nichts sehnlicher wünschen. Verena Hölzl

Galit Dagan kann sich glücklich schätzen. So sieht sie es zumindest selbst. Am 7. Oktober – dem Tag des Hamas-Terrors mit 1200 Todesopfern und etwa 240 Entführten – ist aus ihrer Familie niemand umgebracht oder verschleppt worden. Dagan, 56, trägt eine leichte Daunenjacke, die kühlere Jahreszeit ist inzwischen angebrochen, und um den Hals einen Anhänger, der an die Geiseln erinnern soll. Dass ihre Töchter zum Militärdienst eingezogen worden sind und der Freund einer Tochter in Gaza gegen die Hamas kämpft, sei nichts im Vergleich zu dem Leid der Opferfamilien.

Deshalb ist Dagan vor kurzem mit fast 30 000 anderen die letzte Etappe eines Solidaritätsmarsches mit den Geiselfamilien von Tel Aviv bis nach Jerusalem gelaufen. Ziel war die Knesset, das israelische Parlament, wo die Menschen ihren Unmut darüber kundtaten, dass die Geiseln immer noch nicht befreit worden sind. Davor hatte sie zuletzt gegen die Pläne für eine Justizreform von Benjamin Netanyahu protestiert. Weil er Israels Gesellschaft damit gespalten habe, habe die Hamas ein leichtes Spiel gehabt, glaubt Dagan. Sie ist wütend auf ihren Regierungschef. Immerhin habe das kollektive Trauma des 7. Oktober die Israelis wieder geeint. "Nur unser Premierminister, der denkt weiter ausschließlich an sich selbst."

"Bibi muss weg", meinen viele Israelis. er selbst sucht die Schuld für das Debakel des 7. Oktober bei anderen © ddp

Für Anshel Pfeffer, Autor einer Biografie über "Bibi", wie die Israelis ihren Premier nennen, muss man in Veranstaltungen wie dem Solidaritätsmarsch nach Jerusalem ein klares Zeichen des Misstrauens gegenüber Netanyahu und seiner Regierung sehen. Nach dem Angriff der Hamas sind die Umfragewerte des Premierministers und seines Kabinetts abgestürzt. 76 Prozent der Israelis fordern, Netanyahu solle zurücktreten, fast die Hälfte davon will, dass er sofort geht, nicht erst nach dem Krieg. "Normalerweise steigen die Umfragewerte in Krisensituationen. Nicht bei ihm", sagt Pfeffer.

Netanyahu ist ohne Schuld – findet Netanyahu

Freiwillig allerdings werde Bibi nirgendwo hingehen, darüber ist man sich in Israel einig. "Stattdessen führt er einen öffentlichen Kampf, in dem er alle beschuldigt außer sich selbst. Darin ist er gut", sagt Pfeffer. An erster Stelle stehe dabei das Militär. In den Wochen nach dem Terrorangriff hatte Netanyahu zunächst versucht, die Schuld auf Geheimdienste und Militär abzuwälzen. Kurz darauf entschuldigte er sich, sein Verhältnis zu den Generälen gilt aber spätestens seither als zerrüttet. Eine unabhängige Untersuchungskommission ist in weiter Ferne.

Wie auch immer der Krieg ausgeht, Pfeffer glaubt nicht, dass Netanyahu Sympathien zurückgewinnen könne. Stattdessen könnten rechte Parteien Zulauf erhalten, Netanyahu sei schon lange "ihre Geisel". Dass er Ende 2022 überhaupt noch einmal Premierminister werden konnte, hatte er maßgeblich der Unterstützung der Rechten zu verdanken.

Nun ist der Premier wieder mit dem eigenen politischen Überleben beschäftigt – ein schrecklicher Zustand für ein Land in einer Krise, findet Pfeffer. Noch immer fliegen regelmäßig Raketen aus Gaza Richtung Israel, auch an der Grenze zum Libanon gibt es weiter Feuergefechte mit der Hisbollah. Netanyahus Image als "Mr. Security" sei irreparabel beschädigt, glaubt Pfeffer: "Er wird als Premierminister dieses furchtbaren Fehlers in die Geschichte eingehen."

Der Ex-Berater sagt: "Netanyahu ist immun gegen Kritik"

Netanyahu war bereits vor dem 7. Oktober 2023 bei vielen verhasst. Seine Pläne für eine Justizreform trieben monatelang jedes Wochenende Zehntausende, manchmal Hunderttausende auf die Straßen. Israels Premier, der mit mehreren Anklagen wegen Betrugs und Korruption zu kämpfen hat, will die Gerichtsbarkeit des Landes schwächen. Die Reformpläne sind so umstritten, dass sich sogar Teile des Militärs und ein Minister gegen ihn stellten.

Auch Aviv Bushinsky wandte sich ab. Neun Jahre lang hat er als Berater an Netanyahus Seite gearbeitet, ihn bei der ersten polizeilichen Ermittlung gegen ihn noch unterstützt. "Als er angeklagt wurde, dachten alle, er sei erledigt. Aber nein, er hat es sogar geschafft, wieder Premierminister zu werden", blickt Bushinsky zurück. Er hält seinen ehemaligen Chef nicht für den Inbegriff des Bösen. Seinen Rücktritt fordert er heute trotzdem.

Was würde er dem Ex-Boss heute raten, hätten sie noch Kontakt? An der Macht bleiben könne Netanyahu nur mit einem Eingeständnis von Fehlern und der Ankündigung, das Amt nach Beendigung des Krieges freizumachen, so Bushinsky. Wenn der Krieg am Ende als erfolgreich gilt, könnte Netanyahu sich vielleicht sogar in der Regierung halten. Am wichtigsten sei es jetzt, die Gemüter zu beruhigen und auf die Menschen zuzugehen. "Aber Netanyahu ist immun gegen Kritik und denkt, er weiß alles besser."

Anders als mancher in seinem Regierungsteam hat Netanyahu nach wie vor keine Verantwortung für das Sicherheitsdebakel vom 7. Oktober übernommen. "Netanyahu will in die Geschichtsbücher eingehen. Im Moment könnte man aber nicht einmal eine Allee nach ihm benennen", sagt Bushinsky. In Interviews und bei Pressekonferenzen drehe sich viel zu viel allein um Bibi. "Die Chancen, dass er noch mal auf die Beine kommt, sind gering, aber er ist ein Typ, der es schafft, sich immer wieder neu zu erfinden."

Der rechtsextreme Itamar Ben Gvir (r.) verhalf Netanyahu zu einer weiteren Amtszeit © EPA

Auch Bushinsky glaubt nicht, dass Netanyahu zurücktreten werde, egal, wie viele Israelis dafür auf die Straße gingen. "Netanyahu ist ein Mann aus Stahl." Die wahrscheinlichste Variante, wie seine Herrschaft enden könnte, sei die Bildung einer alternativen Koalition und letzterdings ein Misstrauensvotum. "Aber Netanyahus rechts-religiöse Koalitionspartner sind endlich an der Macht, sie werden ihn nicht stürzen", ist sich Bushinsky sicher.

Manche geben ihren Job auf, um in Vollzeit gegen die Regierung zu protestieren

Die einzige Chance seien deshalb Likud-Mitglieder, die sich von ihrem Parteichef abwenden. Bushinsky hält das nicht für unwahrscheinlich. Wann immer er seinen Nachbarn, einen-Likud-Abgeordneten, treffe, nutze der nur den Hintereingang. "Inzwischen fürchtet er sich vor der Öffentlichkeit", sagt Bushinsky. Nicht ohne Grund. Als eine Likud-Politikerin jüngst beim Solidaritätsmarsch nach Jerusalem auftauchte, beschimpften Teilnehmer sie und forderten sie auf zu verschwinden.

Nava Rozolyo, 37, zierlich, aber laut, hat ihren Job als Anwältin in einer Finanzholding aufgegeben und demonstriert als Vollzeitaktivistin gegen die Regierung, seit die ihre Justizreform vorantreibt. "Wir müssen nicht nur gegen die Hamas kämpfen, sondern auch gegen unsere eigene Regierung." Die von ihr ins Leben gerufenen "Brigaden der Scham" stellen die Mitglieder der Regierungsparteien mit Megafon zur Rede oder buhen sie aus – nicht nur bei öffentlichen Treffen, auch in privaten Situationen wie Restaurantbesuchen. "Noch sind wir ja eine Demokratie, und da ist so etwas erlaubt", sagt Rozolyo. Allein über Whatsapp-Gruppen erreicht sie 10 000 Mitstreiter. Die Videos ihrer Brigaden gehen oft viral. Doch seit dem 7. Oktober gebe es weniger Einsätze als zuvor. "Die Regierung versteckt sich vor der Öffentlichkeit."

Gefährlicher Einsatz: Israelische Soldaten kämpfen gegen die Hamas © REUTERS

Netanyahu habe die Gerichte geschwächt, weil er selbst angeklagt war. Genauso fürchtet Rozolyo nun, dass er den Krieg verlängert, damit er sich nicht seiner Verantwortung stellen muss. Sogar Rozolyos Verwandte, als religiös-konservative Familie eigentlich treue Likud-Wähler, bezeichnen den Premier mittlerweile als Totalausfall.

"Netanyahu war schon immer eine Gefahr für unsere Demokratie. Jetzt ist er auch noch eine Gefahr für unsere Sicherheit", sagt Rozolyo. Dass die Justizreform nun vom Tisch sei, glaubt sie nicht. "Statt sich um wichtigere Dinge zu kümmern, arbeiten seine Leute weiter Tag und Nacht daran", ist sie überzeugt. "Wir sind im Krieg, und gleichzeitig müssen wir uns auch gegen unsere Regierung verteidigen." Der Aktivistin tun vor allem die Familien der Geiseln leid, die sich in einem schrecklichen Dilemma befänden. "Sie brauchen ihn, damit er für sie verhandelt."

Er campt aus Protest im Regierungsviertel, das hat er seinem toten Sohn versprochen

Yaacov Godo, 74, hat nichts mehr zu verlieren. Sein Sohn Tom, 52, wurde in einem Kibbuz von der Hamas erschossen, er hatte noch versucht, seine Frau und die drei Töchter zu beschützen. Godo macht Netanyahu dafür verantwortlich. An seinem eigenen Verlust sei nichts mehr zu ändern, aber das Schicksal Israels stehe weiter auf dem Spiel. "Netanyahu muss gehen."

Bei Toms Beerdigung habe er sich geschworen, alles dafür zu tun, dass Israel diese Regierung loswird. Vor knapp zwei Wochen stellte er ein Zelt am Rande des Regierungsviertels auf. Zehn Betten, ein großer Tisch, ein Regal mit Lebensmitteln und Kaffeemaschinen. Der Zulauf ist bisher eher gering, aber das werde sich ändern, glaubt Godo. Viele Besucher bringen selbst gebackenen Kuchen vorbei. Bloß einige wenige schimpfen, man dürfe die Regierung mitten im Krieg nicht schwächen.

Godo zeigt sich davon unbeeindruckt. Bis seine Mission nicht erfüllt sei, werde er nirgendwo hingehen, sagt er leise. Oppositionspolitiker seien ins Camp gekommen und hätten ihr Beileid bekundet. Godo macht eine Pause. "Nur von der Regierung hat sich noch niemand her getraut."