von Leon Malik Koß Im Südkaukasus spitzt sich die Lage zu: Aserbaidschan hat Soldaten an die Grenze zu Armenien verlegt und blockiert weiter die Enklave Bergkarabach. Armenien steht mit dem Rücken zur Wand und trägt eine Mitschuld an der schlechten Lage der Karabach-Armenier, meint Südkaukasus-Experte Stefan Meister.

Bergkarabach ist eine Region im Südkaukasus und etwa so groß wie das Saarland. Das Territorium wird seit Jahrhunderten mehrheitlich von Armeniern bevölkert, liegt aber auf dem Staatsgebiet des Nachbarlandes Aserbaidschan. Die Frage, wem das kleine Stück Land gehört, führt immer wieder zu Kriegen und kostete unzähligen Menschen das Leben.

Rückschau: 1921 war der Südkaukasus Teil der Sowjetunion, und Diktator Stalin entschied, dass Bergkarabach zu Aserbaidschan gehören sollte. Nach dem Zerfall des Ostblocks flammte der Konflikt dann aber wieder auf. In einem blutigen Krieg gewannen die Armenier 1994 die Kontrolle über das Gebiet zurück, und die Republik Bergkarabach wurde gegründet, wobei das Gebiet nach UN-Recht weiter zu Aserbaidschan gehört. Ein Zustand, der den Konflikt aber nie entschärfte. Im zweiten großen Krieg gewann 2020 wieder Aserbaidschan die Oberhand und eroberte die sieben von Armenien besetzen umliegenden Regionen zurück sowie Teile von Bergkarabach.

Nach einer von Russland vermittelten Waffenruhe musste Armenien daraufhin große Gebiete an das militärisch überlegene Aserbaidschan abtreten. Doch der Waffenstillstand blieb brüchig, inzwischen nehmen die Spannungen wieder zu, der Hass beider Seiten ist groß. Seit Sommer blockiert die aserbaidschanische Regierung den Latschin-Korridor, den einzigen Weg, über den Armenien Bergkarabach versorgen konnte. Experten sehen Anzeichen für einen Völkermord und befürchten, dass ein neuer Krieg in der Region ausbricht. Für den stern ordnet der Osteuropa-, Russland- und Zentralasien-Experte Dr. Stefan Meister die Lage ein.

Herr Meister, seit Juli blockiert das aserbaidschanische Militär die einzige armenische Zufahrtsstraße nach Bergkarabach. Es fehlen Nahrungsmittel und Medikamente. Die humanitäre Lage soll katastrophal sein. Vor zwei Wochen verlegte Aserbaidschan auch Kriegsgerät und Soldaten an die Grenze zu Armenien. Steht ein Krieg am Rande Europas bevor?

Ich hatte eigentlich schon letzte Woche mit einer militärischen Eskalation gerechnet. Offenbar hat sich Aserbaidschan aber vorerst gegen einen Angriff entschieden und mit dem militärischen Aufmarsch vor allem erstmal eine Drohkulisse aufgebaut.

Warum?

Das ist schwer zu sagen, es ist davon auszugehen, dass ein Angriff eher gegen Bergkarabach erfolgt als gegen Armenien. Es besteht aber trotzdem die Möglichkeit, dass Aserbaidschan auch armenisches Territorium angreift. Aserbaidschan kann dies jedoch nicht ohne die Erlaubnis von seinem wichtigsten Partner, der Türkei, tun. Und auch Russland müsste dem zustimmen. Die Türkei, deren Geschichte mit dem Genozid an den Armeniern Anfang des 20. Jahrhunderts verbunden ist, ist ein wichtiger Verbündeter und Waffenlieferant der Aserbaidschaner und trägt auch zur militärischen Überlegenheit gegenüber den Armeniern bei.

Kurzbiographie Dr. Stefan Meister ist Leiter des Zentrums für Ordnung und Governance in Osteuropa, Russland und Zentralasien. Davor war er Direktor des Südkaukasus Büros der Heinrich Böll Stiftung in Georgien. Er ist Ko-Autor mehrerer Bücher über den Prosowjetischen Raum.

Was will die aserbaidschanische Regierung mit dieser Drohkulisse erreichen?

Das Hauptziel ist klar: Aserbaidschan will die vollständige Kontrolle über Bergkarabach übernehmen. Doch aufgrund des internationalen Drucks bei vorherigen Attacken auf das umstrittene Gebiet setzt die aserbaidschanische Regierung offenbar auf eine Salamitaktik.

Aserbaidschan versucht also mit verschiedenen Mitteln Druck aufbauen.

Genau. Seit Dezember letzten Jahres wurde der Zugang zu Bergkarabach teilweise blockiert und komplett geschlossen. Durch Versorgungsengpässe wird nun Druck auf die Karabach-Armenier aufgebaut, und mit der erneuten erhöhten Militärpräsenz an der armenischen Grenze wollen die Aserbaidschaner die Regierung in Jerewan dazu bringen, ihre Forderungen ohne Kompromisse zu akzeptieren.

Welche Forderungen sind das?

Ein Friedensvertrag, in dem die politische Führung von Bergkarabach die Regierungsgewalt von Aserbaidschan anerkennt – ohne Sicherheitsgarantien für die armenische Bevölkerung und ohne internationale Truppen vor Ort.

Was würde es für die Karabach-Armenier bedeuten, wenn Aserbaidschan die Kontrolle über Bergkarabach übernimmt?

Ich würde sagen, dass kein Armenier unter aserbaidschanischer Führung sicher ist. Es gab bereits Fälle, in denen Armenier von aserbaidschanischen Sicherheitskräften an Grenzübergängen misshandelt wurden. Ich weiß, das klingt radikal, aber der Hass der Menschen aufeinander ist so groß, dass ein friedliches Zusammenleben aktuell nicht möglich erscheint. Für die Karabach-Armenier würde es unter aserbaidschanischer Herrschaft deshalb ums Überleben gehen. Auch zu Vertreibungen könnte es kommen.

Schon jetzt spricht Luis Moreno Ocampo, der ehemalige Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes, angesichts der aserbaidschanischen Blockade von Bergkarabach von einem Völkermord an den Karabach-Armeniern. Stimmen Sie ihm zu?

Wir sollten vorsichtig sein und den Begriff "Völkermord" nicht inflationär benutzen, um ihn so nicht zu entwerten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Aserbaidschan dauerhaft ein Gebiet auf seinem Territorium akzeptiert, auf dem mehrheitlich Armenier leben. Die Blockade hat zu Lebensmittelknappheit und zum Teil zu Hunger geführt. Auch wenn in neusten Verhandlungen auch auf Druck der USA und der EU beschlossen wurde, dass Hilfslieferungen nach Bergkarabach gelangen sollen, sehe ich vonseiten der aserbaidschanischen Regierung nicht den Willen, die humanitär schwierige Lage der Karabach-Armenier ernsthaft zu verbessern.

Armenien wirkt machtlos und nicht in der Lage, sich zu wehren. Warum ist Aserbaidschan in diesem aktuellen Konflikt so viel mächtiger?

Armenien hat die letzten Jahrzehnte auf Russland als Sicherheitspartner gesetzt. Doch die russischen Interessen haben sich seit Februar 2022 gewandelt: Der Ukraine-Krieg verschlingt Putins militärische Ressourcen; Russland braucht wegen westlicher Sanktionen den Nord-Süd Korridor in den Iran, der über Aserbaidschan geht; und Moskau braucht die Türkei, als alternative Handelsroute und um Sanktionen zu umgehen. Putin ist also bereit, Kompromisse auf Kosten der Armenier zu machen. Das bedeutet auch, dass die sogenannten Friedenstruppen, die Russland in Bergkarabach stationiert hat, passiv bleiben.

Hat Armenien denn keine anderen Verbündeten?

Im Prinzip ist Armenien energiepolitisch, wirtschaftlich und militärisch komplett von Russland abhängig. Dass dieser außenpolitische Fokus auf Russland ein Fehler ist, hätten die armenischen Eliten früher sehen müssen. Stattdessen wollten die vorherigen Regierungen den Status quo, also den außenpolitischen Fokus auf Russland, nicht verändern. Bis 2020 war der ja auch vorteilhafter für Armenien. Doch sie übersahen, wie Aserbaidschan das Militär enorm aufrüstete und noch enger mit der Türkei kooperierte. Armenien hat sich in Teilen also selbst in diese Sackgasse manövriert und nicht die Phase genutzt, als es stärker war, um einen für sich vorteilhafteren Friedensvertrag auszuhandeln.

Jetzt hat der Iran der armenischen Regierung Hilfe in Form von Waffen angeboten. Könnte das die Lage der Armenier verbessern?

Das wird nichts an der schwierigen Lage Armeniens verändern. Sondern macht deutlich, dass Armenien sozusagen auf einer Seite mit den "Losern" der Geopolitik ist. Wie auch Russland steht der Iran unter massiven westlichen Sanktionen. Wenn die armenische Regierung weiter nur mit diesen geächteten Staaten kooperiert, schaffen sie sich geopolitisch auf lange Sicht erst recht keine Verhandlungsspielräume. Gleichzeitig gibt es kaum Alternativen.

Bietet diese Gemengelage nicht die Möglichkeit für die EU, im Konflikt zu vermitteln und so an Einfluss im Südkaukasus zu gewinnen?

Dass Russland jetzt in der Ukraine gebunden ist, wäre tatsächlich eine Möglichkeit für die EU, eine wichtigere Rolle bei Friedensverhandlungen zu spielen. Um ein wichtiger Akteur in der Region zu werden, müsste die EU aber Verhandlungsspielräume für ein Friedens-Abkommen und dessen Umsetzung schaffen. Also vor allem ökonomischen Verhandlungsspielraum gegenüber Aserbaidschan aufbauen und bereit sein, eine Friedensmission in die Region zu schicken.

Was macht die EU dann in der Region?

Die EU ist schon aktiver als früher. So hat sie eine zivile Beobachtungsmission in Armenien stationiert. Und es gibt ein direktes Verhandlungsformat zwischen den Konfliktparteien, genannt Charles Michel. Damit ist die EU das erste Mal in die Verhandlungen involviert. Aber das reicht nicht, um Druck auf Aserbaidschan aufzubauen. Anstatt ein wirklicher Verhandler zu sein, macht die EU also nur einen halben Schritt und ist ein neutraler Vermittler zwischen den Konfliktparteien. Das Hauptproblem für Brüssel liegt auch darin, dass es an Unterstützung vor allem der großen Mitgliedsstaaten fehlt.

Angesichts dieser in Teilen selbstverschuldeten Lage scheint Bergkarabach für die Armenier verloren.

Davon ist auszugehen, und der armenische Premierminister Nikol Paschinjan hat das ja auch offiziell bereits anerkannt. Jetzt geht es nur noch darum, Sicherheitsgarantien für die Karabach-Armenier auszuhandeln und diese tatsächlich durchzusetzen. Sollte es zu keiner Einigung kommen, wird es weitere militärische Eskalationen geben.