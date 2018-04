Es ist eine wirklich merkwürdige Kombination: Auf Twitter postete AfD-Vorsitzende Alice Weidel ein Selfie mit dem aus China geflohenen Künstler Ai Weiwei. Der ist nicht nur a) Ausländer, b) Flüchtling und sorgte c) vor Kurzem mit einem Kunstprojekt für Aufsehen, das ein überdimensionales Schlauchboot samt schutzsuchenden Geflohenen darin darstellt. Weidel scheint auch nicht zu wissen, dass Ai Weiwei derzeit in Berlin lebt und arbeitet – und keineswegs nur zu Besuch war. Der 60-Jährige steht also für so ziemlich alles, was der AfD missfällt.

#AiWeiwei ist in der Hauptstadt!!!! Ich hätte mich fast nicht getraut, ihn nach einem Selfie zu fragen ;-) pic.twitter.com/UxOSWeDhc2 — Dr. Alice Weidel (@Alice_Weidel) April 18, 2018

Ebenso wusste der Künstler vermutlich nicht, mit wem er sich da ablichtete. Die Reaktionen auf Twitter fielen entsprechend unterschiedlich aus. Viele AfD-Anhänger lobten Alice Weidel für die "gelungene Provokation", noch mehr fragten, wer "der Typ links im Bild" überhaupt sei.

Kritiker der rechten Partei empörten sich, dass Weidel sich ausgerechnet mit jemandem fotografiert hatte, der so vehement für das Engagement für Geflüchtete eintritt wie Ai Weiwei.

Ein Pro Flüchtlinge Aktivist, der selbst politisch verfolgt war und Frau Weidel. Das ist eine seltsame Kombination. — sauerkraut (@suesskartoffeln) April 18, 2018

Sollte die AfD-Politikerin tatsächlich Bewundererin des chinesischen Künstlers sein, sollte sie sich also (wie auch in der Liebe) fragen, ob das, was ihr Leben so ausmacht, wirklich mit den Zielen ihrer Partei vereinbar ist.

Eine zynische aber treffende Zusammenfassung auf Twitter lieferte das Magazin "extra3": "Alice Weidel macht Selfie mit Flüchtling", schrieben die NDR-Satiriker.

Mit denen steht Alice Weidel ohnehin auf keinem guten Fuß: Nach Weidels Äußerung, dass politische Korrektheit auf den „Müllhaufen der Geschichte“ gehöre, konterte der Moderator der Sendung: "Jawoll, Schluss mit der politischen Korrektheit. Lasst uns alle unkorrekt sein. Da hat die Nazi-Schlampe doch recht. War das unkorrekt genug?"

Die AfD prüfte daraufhin rechtliche Schritte, scheiterte aber vor Gericht.