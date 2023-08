Der Altbautrakt des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) im ehemaligen preußischen Regierungsgebäude am Rheinufer in Koblenz

von Gisela Kirschstein Die neue Präsidentin Annette Lehnigk-Emden will den Koblenzer Verwaltungsmoloch zum "Motor der Zeitenwende" reformieren. Früher hatten sie hier viel Zeit und wenig Geld, jetzt ist es genau umgekehrt.

Das protzige Gebäude direkt am Rheinufer in Koblenz wirkt, wie aus der Zeit gefallen: ein bisschen Disneyland und sehr viel Preußen-Kitsch. Neu-romanischer Stil mit ein bisschen dekorativer Gotik, so wurde das alte preußische Regierungsgebäude Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut, Kaiser Wilhelm II. nahm persönlich Planänderungen an Dächern und Türmen vor, heißt es. Das burgähnliche Anwesen hat Symbolcharakter: Blackbox, Verwaltungsmoloch, monströse Verteidigungsbürokratie – die Namen, die man dem alten Bundesamt für Beschaffungswesen zuletzt gegeben hatte, sind wenig schmeichelhaft. Und wie in einem alten UFA-Film, wurde jetzt auch noch ein Spion, der in die Kälte wollte, enttarnt.