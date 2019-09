Trotz zahlloser Todesopfer durch die berüchtigten Shootings an Schulen und öffentlichen Plätzen: Sich als Politiker gegen die mächtige US-Waffenlobby zu stellen, gilt als sicherer Weg ins Abseits. Während der dritten TV-Debatte demokratischer Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur in der Nacht zu Freitag hat Beto O'Rourke das trotzdem getan. In auch für Demokraten im Wahlkampf bemerkenswerter Klarheit kündigte er an, dass es unter seiner Präsidentschaft ein verpflichtendes Rückkaufprogramm für Sturmgewehre in Privatbesitz geben werde. Eine fiese Replik ließ nicht lange auf sich warten.

Mit seinem Slogan "Hell yes, we're going to take your AR-15, your AK-47", sorgte O'Rourke für einen der herausragenden Momente der Debatte. Beide Kürzel sind Bezeichnungen für Sturmgewehre; das AK-47 ist weithin auch als "Kalaschnikow" bekannt. Unter dem Applaus des Publikums in der Texas Southern University in Houston fügte er hinzu: "Wir werden nicht mehr erlauben, dass sie [die Waffen] weiter gegen unsere Mitmenschen eingesetzt werden." Noch während die Debatte lief, meldete sich via Twitter Briscoe Cain zu Wort, ein konservativer Abgeordneter im Repräsentantenhaus des Staates Texas: "Meine AR ist bereit für Dich Robert Francis." Nicht zuletzt, weil Cain O'Rourkes offizielle Vornamen benutzte, wirkte der Tweet auf viele User sehr direkt und bedrohlich. Inzwischen ist die kritisierte Kurznachricht nicht mehr auf Twitter abrufbar.

You’re a child Robert Francis https://t.co/rU3WoYQFQV — 𝐁𝐫𝐢𝐬𝐜𝐨𝐞 𝐂𝐚𝐢𝐧 (@BriscoeCain) September 13, 2019

Beto O'Rourke: "Das ist eine Todesdrohung"

Beto O'Rourke selbst fühlte sich ebenfalls bedroht. "Das ist eine Todesdrohung, Herr Abgeordneter", warf der Demokrat Cain vor. "Es ist eindeutig, dass Sie keine AR-15 besitzen sollten - noch sollte das irgendwer sonst", twitterte O'Rourke weiter. Cain hatte darauf nur eine verächtliche Antwort: "You're a child Robert Francis" (so viel wie: "Du bist ein Feigling Robert Francis"), gab er nochmals zurück.

O'Rourke hatte das Rückkaufprogramm im vergangenen Monat unter dem Eindruck des verheerenden Shootings in seiner Heimatstadt El Paso ins Leben gerufen. Ein Schütze hatte in einem Einkaufszentrum vor allem Lateinamerikaner ins Visier genommen. 22 Menschen starben, zwei Dutzend wurden verletzt. Trotz wiederholter Vorfälle dieser Art gilt selbst in Demokraten-Kreisen eine verbindliche Rückgabe von privaten Waffen als radikales Vorhaben. Der Wille, das Recht auf Waffenbesitz einzuschränken, dürfte die Chancen O'Rourkes, Gegenkandidat von Donald Trump zu werden, enorm schmälern. Deutlich wurde das auch durch die Äußerung von O'Rourkes Konkurrentin Amy Klobuchar während der TV-Debatte. Hin- und hergerissen zwischen dem Willen, entschlossen gegen Waffenmissbrauch vorzugehen, und der Wahrung der eigenen Chancen im Präsidentschaftsrennen, formulierte die Senatorin aus Minnesota direkt nach O'Rourkes bejubelten Redebeitrag eher windelweich: "Also ich persönlich denke, wir sollten erstmal mit einem freiwilligen Rückkaufprogramm beginnen."

Hell yes, we're going to take your AR-15.



Buy your shirt now: https://t.co/kEJxoLvfH5 pic.twitter.com/KKpAKX4IL8 — Beto O'Rourke (@BetoORourke) September 13, 2019

Donald Trump - "Bedrohung für farbige Menschen"

O'Rourke wird von seinem verbindlichen Rückkaufprogramm jedoch kaum abrücken. Im Netz vermarktet er seinen Slogan "Hell yes, we're going to take your AR-15" bereits als T-Shirt-Aufdruck. Neben dem Besitz von Waffen hat O'Rourke Präsident Trump und seine Rhetorik mitverantwortlich für Massaker gemacht. Trump heizte durch seine Sprache Schützen wie den von El Paso an, der ein Manifest gegen Einwanderer hinterlassen hatte. O'Rourke ging den Präsidenten während der TV-Debatte frontal an: Im Weißen Haus gebe es "einen Oberbefehlshaber, der eine tödliche Bedrohung für farbige Menschen im ganzen Land darstellt".

Quellen: "Texas Tribune", "CNN", "ABC News", Twitter-Account Beto O'Rourke, Twitter-Account Briscoe Cain