Der AfD-Parteitag in Riesa mutiert zum Machtkampf. Höcke-Vertraute sichern sich zwar die wichtigsten Posten – doch Streit bricht aus und die Partei bricht vorzeitig ab. Wer profitiert vom Chaos? Leon Berent

Berlin, 30. Juli 2014. Die junge AfD steht vor ihren ersten ostdeutschen Landtagswahlen. Im Saal der Bundespressekonferenz hebt ein politisch Unbekannter den Zeigefinger, der schon bald das rechtsextreme Gesicht der Partei sein wird: Björn Höcke. "Jetzt können Sie mich zitieren", empfiehlt er den anwesenden Journalisten. "Höcke sagt, Doppelpunkt, Anführungszeichen unten: Die politische Korrektheit liegt wie Mehltau über unserem Land. Und ich bin angetreten, um diese politische Korrektheit wegzuräumen." Die Journalisten feixen. Was ist das denn für ein Typ?

Fünfzig Tage später holt Höcke in Thüringen ein Zehntel der Stimmen. Was will er heute? Was will er morgen?

Auf diesen Moment hat Björn Höcke gewartet