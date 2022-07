von Dagmar Seeland Nach dem Rücktritt von weit über 40 Mitgliedern seiner Regierung, zog auch Boris Johnson an diesem Morgen die Konsequenz und gab das Amt des Premierministers frei. Wenn auch erst nach der Sommerpause. Wer kommt danach?

Sie könnten auf Boris Johnson folgen:

Sajid Javid

Zurückgetretener Gesundheitsminister Sajid Javid © xTayfunxSalcix /imago

Der Gesundheitsminister war der erste, der am Dienstag sein Amt niederlegte. "Das Problem liegt ganz oben in der Führungsspitze", sagte er in seiner Rücktrittsrede im Parlament. Der Sohn pakistanischer Einwanderer – sein Vater war Polizist – studierte in Exeter und arbeitete sich bis zu einer Führungsposition bei der Deutschen Bank in London hoch, bevor er 2010 seine politische Karriere antrat.