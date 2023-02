von Lorenz Wolf-Doettinchem Boris Pistorius' Vorgängerin Christine Lambrecht gehörte zu den unbeliebtesten Kabinettsmitgliedern. Dem neuen Mann für die Bundeswehr bescheinigen die Deutschen einen Traumstart, sehr viele jedenfalls.

Klare Worte an die Truppe, Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine und ein Besuch in Kiew – der neue Mann für die Bundeswehr hat einen ungewöhnlich guten Start hingelegt. Laut einer Forsa-Umfrage für den stern sind 47 Prozent der Deutschen mit der Arbeit von Boris Pistorius zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Nur 18 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden. 35 Prozent haben sich noch keine Meinung gebildet oder wollen sich nicht äußern.

Besonders groß ist mit 67 Prozent die Begeisterung bei den Anhängern der SPD, aber auch bei den Wählern der anderen Ampelparteien findet Pistorius viel Zustimmung (Grüne: 55 Prozent, FDP: 51 Prozent) Die Unionswähler äußern sich zu 57 Prozent ebenfalls zufrieden. Nur bei den AfD-Wählern zeigt sich ein anderes Bild: Lediglich 28 Prozent sind zufrieden, 46 Prozent unzufrieden.

Boris Pistorius beliebter als Vorgängerin Christine Lambrecht

Der neue SPD-Verteidigungsminister erreicht auf Anhieb deutlich bessere Werte als seine Vorgängerin Christine Lambrecht. Mit ihr waren vor knapp einem Jahr 31 Prozent zufrieden gewesen, und der Wert war dann bis September auf 22 Prozent gesunken.

Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa für die RTL-Gruppe Deutschland am 9. und 10. Februar erhoben. Datenbasis: 1.002 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.