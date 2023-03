Widerspruch auf Widerspruch – warum die Operation in Brjansk nach schlechtem Theater aussieht

Angebliche Sabotage in Russland

von Ellen Ivits Der Donnerstag fing im Russland mit einer Schreckensmeldung an: Ukrainische Saboteure hätten zwei Dörfer angegriffen und Geiseln genommen. Doch aus einem beschossenen Auto wird ein Schulbus; aus einem getöteten Mädchen ein verletzter Junge. Ein Widerspruch folgt dem nächsten. Am Ende steht nur eins fest: Russland zeigt sich verwundbar.

Das Drama von Brjansk nahm am Donnerstagvormittag um 11.29 Uhr Ortszeit seinen Lauf. Zu diesem Zeitpunkt verkündete der Gouverneur der russischen Region an der ukrainischen Grenze: "Heute ist aus der Ukraine eine Sabotagegruppe in das Dorf Liubechane im Bezirk Klimowsky vorgedrungen. Die Saboteure schossen auf ein fahrendes Auto. Infolge des Beschusses wurde ein Bewohner getötet, ein zehnjähriges Kind verletzt. Das Kind wurde ins Krankenhaus gebracht, es erhält alle notwendige Hilfe. Die Streitkräfte der Russischen Föderation ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um die Sabotagegruppe zu liquidieren", schrieb Alexander Bogomaz auf seinem Telegram-Kanal.