Der Donnerstag fing in Russland mit einer Schreckensmeldung an: Ukrainische Saboteure hätten zwei Dörfer angegriffen und Geiseln genommen. Doch aus einem beschossenen Auto wird ein Schulbus; aus einem getöteten Mädchen ein verletzter Junge. Ein Widerspruch folgt dem nächsten. Am Ende steht nur eins fest: Russland zeigt sich verwundbar.