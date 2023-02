Annalena Baerbock besichtigt eine Zivilschutzanlage in Helsinki

Besuch in Helsinki

von Jan Rosenkranz Beim Besuch in Finnland wirbt Außenministerin Annalena Baerbock für den Bau deutscher Zivilschutzbunker und die Lieferung finnischer Leopard-Panzer.

Zehn Stockwerke ist die deutsche Außenministerin über eine Stahltreppe tief in den finnischen Untergrund hinabgestiegen. Oben liegt Merihaka, ein Viertel der Hauptstadt Helsinki, unten, am Ende eines langen Tunnels trifft Annalena Baerbock auf Kinder, Männer und Frauen die Hallenhockey spielen. Es geht vorbei an ein, zwei, drei Sporthallen, es gibt ein Fitnessstudio, ein Café, einen Indoorspielplatz – und große, blaue Stahltore, mehr als 30 Zentimeter stark. Im Notfall sollen sie vor einer Druckwelle schützen. Oder vor Gas.