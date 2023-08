Ein Mann zündet sich einen Joint an. Die von der Ampel-Koalition angestrebte Cannabis-Legalisierung wird von der Mehrheit der befragten Deutschen kritisch gesehen

von Doris Schneyink Die Ampelkoalititon will das Verbot von Cannabis lockern. Doch laut einer Forsa-Umfrage ist eine knappe Mehrheit der Deutschen dagegen.

Die Pläne der Ampelkoalition, Cannabis in begrenztem Umfang zu legalisieren, finden keine Mehrheit. Nur 44 Prozent der Deutschen sprechen sich dafür aus, 52 Prozent sind dagegen. Das ergab eine Forsa-Umfrage für den stern.

Nach dem Gesetzentwurf, der im Herbst im Bundestag beraten wird, sollen Erwachsenen künftig der Besitz von 25 Gramm Cannabis und der Anbau von bis zu drei Pflanzen für den Eigenkonsum erlaubt sein. Auch nicht gewerbliche Anbauvereinigungen sieht der Entwurf für Erwachsene vor. Jugendlichen bleibt der Konsum von Cannabis verboten, weil Cannabis besonders dem wachsenden Gehirn schadet.

Besonders groß ist die Zustimmung zu den Plänen der Regierung bei den Anhängern der Grünen. Am geringsten fällt der Zuspruch bei Wählern von CDU/CSU und AfD aus. Auch regional gibt es deutliche Unterschiede: Im Westen Deutschlands befürworten 47 Prozent die Teil-Legalisierung, im Osten nur 31 Prozent.

Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa für die RTL-Gruppe Deutschland am 17. und 18. August 2023 erhoben. Datenbasis: 1002 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte

Die exakte Fragestellung lautete: Die Bundesregierung will Erwachsenen den Besitz und den Anbau von Cannabis in begrenztem Umfang erlauben. Dagegen gibt es Bedenken, weil dadurch der Konsum mit allen Risiken und Nebenwirkungen vor allem für Jugendliche zunehmen könnte. Wie sehen Sie das: Sollte der Besitz und der Anbau von Cannabis so wie von der Bundesregierung geplant erlaubt werden oder sollte das wie bisher nicht erlaubt werden?“