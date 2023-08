Eine knappe Woche ist es her, dass das Bundeskabinett die teilweise Legalisierung von Cannabis beschlossen hat. Kauf und Besitz von bis zu 25 Gramm Marihuana oder Haschisch sollen künftig straffrei bleiben, zudem der private Anbau von bis zu drei Hanfpflanzen. Der Bundestag muss das Gesetz noch beschließen, was noch einige Debatten erfordern dürfte. Es ist alles nicht so einfach.

Einen kleinen Einblick in die Drogen-Expertise der Ampel gewährte gerade der "Spiegel". In den Koalitionsverhandlungen hatten die Grünen vorgeschlagen, sogar den Besitz von 30 Gramm Cannabis straffrei zu stellen. Nur, ob das viel oder wenig ist, habe kaum jemand beurteilen können, sagt eine Person, die damals dabei war: "Wir mussten erst mal überlegen, wie viel Gramm in einen Joint gehen."

Moment mal: Wissen die eigentlich, worüber sie da entscheiden? Der stern hat darum an alle Bundesministerien eine Mail mit einer kurzen Frage geschickt: Wann hat der Minister beziehungsweise die Ministerin zuletzt selbst Cannabis konsumiert?

Die Antworten sind nicht sehr berauschend.