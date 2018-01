Es wurde die erwartete Marathon-Sitzung im Willy Brandt-Haus in Berlin. Die Sondierungen zwischen Union und SPD dauerten am frühen Freitagmorgen schon über 20 Stunden. Noch immer war nicht klar, ob CDU, CSU und SPD genügend Gemeinsamkeiten sehen, um ihren Parteien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu empfehlen. Selbst für Bundeskanzlerin Angela Merkel, die lange Verhandlungen gewohnt ist, ist die Dauer der Sondierungsgespräche ungewöhnlich. Die Verhandlungen über den Verbleib Griechenlands in der Euro-Zone und über ein Friedensabkommen für die Ostukraine in Minsk dauerten jeweils 17 Stunden. Am frühen Morgen kamen in der SPD-Zentrale in Berlin nach Angaben aus Verhandlungskreisen erneut die sechs Partei- und Fraktionsvorsitzenden zusammen. Zahlreiche Themen sind den Angaben zufolge weiter strittig. Dazu gehörten die Arbeitsmarktpolitik, Rente, Gesundheit und Wohnen wie auch Finanzen und das Thema Flüchtlinge. Vor allem in der SPD gibt es große Vorbehalte gegenüber einem erneuten Regierungsbündnis mit der Union. Vor Koalitionsverhandlungen müsste ein für den 21. Januar einberufener Parteitag grünes Licht geben.