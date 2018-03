Führt Hartz-IV zu Armut? CDU-Politiker Jens Spahn meint: Nein! "Hartz-IV bedeutet nicht Armut, sondern ist die Antwort unserer Solidargemeinschaft auf Armut", so Spahn. Mit Hartz-IV habe jeder, was er zum Leben brauche. Auch die Tafeln hält er für überflüssig. Niemand müsste in Deutschland hungern, wenn es die Tafeln nicht gäbe." Grüne und Linke kritisieren den CDU-Mann scharf. "Wer derart kaltherzig und abgehoben über die Armen und Schwachen redet, sollte von sich aus auf das Ministeramt verzichten", so Jan Koerte von der Linken. Wird Merkel reagieren?