Auf Twitter kursiert ein irritierendes Motivationsvideo, das die CDU laut einem Bericht des "Vice"-Magazins Mitarbeitern in der Parteizentrale vorgeführt hat. In einer neu untertitelten Hollywood-Filmszene wird heftig gegen Olaf Scholz gepöbelt.

Laut einem Bericht des Magazins "Vice" hat die CDU am Sonntag, am Abend des Kanzlertriells, in ihrer Parteizentrale in Berlin Mitarbeitern und Unterstützern einen ungewöhnlichen Motivationsfilm gezeigt. Bei dem internen Clip handelte es sich um eine Szene aus dem Hollywood-Film "The Wolf of Wallstreet", in dem Leonardo DiCaprio den betrügerischen US-Börsenmakler Jordan Belfort verkörpert.

Der von der Partei präsentierte Filmausschnitt, in dem DiCaprio als Belfort eine flammende Motivationsrede vor seinen Angestellten hält, wurde offenbar neu untertitelt – unter anderem mit Schmährufen gegen den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz.

"Wir überholen die Sozen"

Vice-Chefredakteur Felix Dachsel teilte auf Twitter ein entsprechendes Video, auf dem die Aufführung des irritierenden Videos zu sehen ist:

Im Untertitel sind dort Sätze wie "Und wir überholen die Sozen" und "Ausgeschlumpft, lieber Olaf!" zu lesen. Außerdem heißt es dort "Lasst uns jetzt raus gehen und lasst uns die Leute mit Armin Laschet gemeinsam überzeugen und notfalls erzwingen wir es".

Ein Pressesprecher der CDU Sachsen habe die Aufnahme zunächst online gepostet, später jedoch wieder gelöscht.

Ein CDU-Sprecher habe auf Anfrage von "Vice" lediglich mitgeteilt, dass es sich nicht um ein offizielles Partei-Video handle. Kanzlerkandidat Laschet sei zum Zeitpunkt der Aufführung noch nicht im Konrad-Adenauer-Haus gewesen.

