Jahrzehnte lang wurden Menschen in der Colonia Dignidad in Chile misshandelt, vergewaltigt und sogar getötet – das Ganze unter Aufsicht des deutschen Sektenführers Paul Schäfer. Zehn Jahre nach dessen Tod haben die ersten Opfer nun eine finanzielle Entschädigung erhalten. "Die ersten Direktzahlungen sind jetzt vor wenigen Tagen an die Opfer gegangen", sagte der menschenrechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand, der Deutschen Presse-Agentur. Rund 20 Betroffene in Chile und Deutschland hätten die Hilfsleistungen in Höhe von bis zu 10.000 Euro bereits erhalten.

Bis Ende des Jahres soll das Geld an alle etwa 200 Opfer geflossen sein. "Wir haben im Bundestag überparteilich eine Regelung erreicht, die sowohl symbolisch eine Geste Deutschlands an die Opfer eines verbrecherischen Deutschen bedeutet als auch in Zukunft die Betreuung von Opfern im Bereich Pflege und Alter ermöglichen soll", sagte Brand. Eine gemeinsame Kommission aus Bundestag und Bundesregierung hat insgesamt 3,5 Millionen Euro für die finanziellen Hilfen veranschlagt.

Colonia Dignidad in 1960er Jahren gegründet

Der Laienprediger Paul Schäfer war mit seinen Anhängern Anfang der 60er Jahre von Deutschland nach Chile gezogen und hatte am Fuße der Anden die Colonia Dignidad (Kolonie der Würde) gegründet. Jahrzehntelang ließ er die Sektenmitglieder dort ohne Lohn arbeiten, riss Familien auseinander und missbrauchte Kinder. Während der Militärdiktatur unter General Augusto Pinochet wurden auf dem riesigen Areal zudem Regimegegner gefoltert und ermordet.

Schäfer wurde 2005 in Argentinien gefasst und wegen sexuellen Missbrauchs und Körperverletzung verurteilt. Er starb am 24. April 2010 in einem Gefängnis in Chile.