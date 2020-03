Bis zum Ende der Osterferien im April bleiben die Schulen in allen Bundesländern vorerst zu. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurde landesweit die Schulpflicht ausgesetzt. An der Drei-Linden-Grundschule in Berlin sieht sich Schulleiterin Britta Ullrich auf die Lage gut vorbereitet. "Wir haben per Mail für die Eltern Wochenpläne vorbereitet, so dass die Kinder ganz differenziert auch zu Hause arbeiten können. Für die Kinder, die hier in der Notfall Betreuung sind, wird sich jemand auch mit ihnen hinsetzen und die Dinge hier in der Schule abarbeiten. Wir werden gemeinsam frühstücken, wir werden rausgehen, wir werden Sport machen." Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sollen die sozialen Kontakte auf ein Minimum reduziert werden. Das Robert-Koch-Institut hat für Deutschland am Sonntagabend rund 5000 "labor-bestätigte" Fälle von Coronavirus-Infektionen gemeldet.