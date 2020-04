Sehen Sie im Video: Von der Leyen entschuldigt sich wegen versagter Reaktion zur Coronakrise bei Italien.









Die rechtsextreme Lega-Nord-Partei - aber auch überzeugte Pro-Europäer - hatten in Italien ihren Unmut darüber geäußert, gerade in den Anfangswochen wenig bis gar keine Unterstützung seitens der EU bekommen zu haben, um die Ausbreitung des Coronavirus ausreichend bekämpfen zu können. Am Donnerstag hat sich die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen bei Italien entschuldigt. "Ja, es ist wahr, dass niemand wirklich dafür bereit war. Es ist auch wahr, dass viele nicht rechtzeitig da waren, als Italien gleich zu Beginn eine helfende Hand brauchte. Und ja, es ist richtig, dass Europa als Ganzes eine Entschuldigung anbietet, die von Herzen kommt." In Italien hatte sich anfänglich Bestürzung darüber breit gemacht, weil die EU am Anfang der Pandemie keine medizinische Hilfe geschickt habe, gefolgt von Verweigerungen der nördlichen Staaten, gemeinsame Anleihen zu unterstützen, um die Kosten während der Genesung zu senken. "Sich zu entschuldigen, zählt nur dann etwas, wenn sich das Verhalten ändert, und die Wahrheit ist auch, dass es nicht lange gedauert hat, bis allen klar wurde, dass wir uns gegenseitig schützen müssen, um uns selbst zu schützen." Vergangene Woche hatte sich die EU auf ein Rettungspaket im Wert von einer halben Billion Euro geeinigt. Viele EU-Mitglieder sind hingegen geteilter Meinung darüber, wie die weitere wirtschaftliche Erholung finanziert werden soll.