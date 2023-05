von Nico Fried und Benedikt Becker Die Regel sagt: Hendrik Wüst, NRW-Ministerpräsident, hat keine Chance, Kanzlerkandidat der Union zu werden. Aber warum sollte er auf die Regel hören?

Er lässt keine Gelegenheit aus. So wie jüngst in Aachen bei der Karlspreis-Verleihung an Wolodymyr Selenskyj. Hendrik Wüst holt den ukrainischen Ehrengast am Flugzeug ab. Tolle Bilder sind das, der Ministerpräsident, auf dem Flugfeld mit dem Kriegshelden plaudernd. Später sieht man Wüst im Krönungssaal, erste Reihe, aufrecht sitzend, zufrieden lächelnd.