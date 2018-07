Unter einem Meer aus bunten Regenschirmen sind in München am Sonntag trotz strömenden Regens Zehntausende Menschen gegen Hass und Ausgrenzung in der Politik auf die Strasse gegangen. Unter dem Motto "#ausgehetzt - Gemeinsam gegen die Politik der Angst!" hatten zahlreiche Unterzeichner zu einer "bayernweiten Demo" aufgerufen, darunter Gruppen aus zivilgesellschaftlichen und kirchlichen Verbänden, der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit, Gewerkschaften und Sozialverbänden, Schulen und Universitäten. Vier Auftaktkundgebungen hatten sich am Nachmittag zu einem gemeinsamen Zug zusammengeschlossen und waren zum Königsplatz gezogen. In ihrem Aufruf wehrten sich die Veranstalter insbesondere "gegen die verantwortungslose Politik der Spaltung von Seehofer, Söder, Dobrindt und Co." Mit der Demonstration wolle man ein Zeichen setzen gegen den "massiven Rechtsruck in der Gesellschaft, den Überwachungsstaat, die Einschränkung unserer Freiheit und Angriffe auf die Menschenrechte." Zu den Unterzeichnern gehören neben BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auch die bayerische DIE LINKE und die Münchner SPD.