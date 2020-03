"Betroffenheit hilft längst nicht mehr" – Schäuble fordert konsequenteren Kampf gegen Rechtsextremismus

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat einen entschiedenen Kampf aller staatlichen Stellen gegen Rechtsextremismus gefordert. Radikale Netzwerke müssten mit allen rechtsstaatlichen Mitteln aufgedeckt und rechtsextremistische Vereinigungen zerschlagen werden, sagte Schäuble am Donnerstag. O-TON WOLFGANG SCHÄUBLE, BUNDESTAGSABGEORDNETER: "Betroffenheit reicht längst nicht mehr. Hanau fordert vor allem Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit vom Staat, der sich eingestehen muss, die rechtsextremistische Gefahr zu lange unterschätzt zu haben. Die lange Spur mörderischer Übergriffe, die Einzeltäter und Gruppen durch Deutschland ziehen, zeigt, das ist Terrorismus. Die entschiedene Antwort darauf muss sein, mit allen rechtsstaatlichen Mitteln radikale Netzwerke aufzudecken und rechtsextremistische Vereinigungen zu zerschlagen." Schäuble sagte weiter, es gebe keine Rechtfertigung dafür, dass Menschen wegen ihrer Herkunft oder ihrem Glauben beleidigt, verfolgt oder angegriffen werden. In der anschließenden Debatte sorgte die Rede des AfD-Abgeordneten Roland Hartwig für lautstarken Widerspruch. O-TON ROLAND HARTWIG AFD-ABGEORDNETER: "Wenn sie allen Menschen, die ihre Meinung nicht teilen, ständig den Mund verbieten. Wenn sie diese Leute stigmatisieren und gesellschaftlich isolieren, dann schaffen sie selbst die Räume der Radikalisierung. Mit ihrer Politik haben sie die Axt an die Meinungsfreiheit und damit an die Lebensader der Demokratie gesetzt." Die Abgeordneten der anderen Parteien kristierten Haltung der AfD. Auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich machte der AfD in seiner Rede massive Vorwürfe. Die Partei sei Komplize des Attentäters von Hanau - durch verschiedene rechtsextreme Äußerungen von Abgeordneten. O-TON ROLF MÜTZENICH, SPD-FRAKTIONSCHEF: "Dort steht der Feind dieser Demokratie und wir müssen es benennen. Mit ihren Reden haben sie Tätern wie jetzt in Hanau im Glauben gelassen, dass es eine große Zahl gibt, die genauso denken. Sie haben den Boden bereitet, sie haben sich schuldig gemacht." Anlass der Debatte ist der Anschlag in Hanau. Dort hatte ein 43-Jähriger im Februar neun Menschen mit Migrationshintergrund getötet. Seit 1990 hat es in Deutschland 200 Fälle von Rechtsterrorismus und rechter Gewalt gegeben, so Extremismusforscher der Universität Oslo. Immer wieder hebt die Polizei rechte Netzwerke und Terrorgruppen aus.