Jubel und Auto-Korsos in der Nacht zum Montag in Berlin: Hier lebende Türken haben auf diese Weise den Wahlsieg des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gefeiert. Im Stadtteil Kreuzberg wurden türkische Fahnen geschwenkt, manche skandierten Erdogans Namen. Vereinzelt griffen Polizisten ein. Noch größer als in der Türkei selbst war die Zustimmung für Erdogan ersten Ergebnissen zufolge bei Türken, die in Deutschland leben. In Köln sagten Passanten am Montagmorgen zu diesen Tendenzen im Wahlverhalten: O-TON PASSANT NEJDET SEZER ("Die haben entschieden, die Wähler entscheiden, kann ich nichts zu sagen, die haben gewählt. Das muss man akzeptieren und respektieren.") O-TON PASSANT MUSTAFA YASAR ("Sind auch über 50 Prozent, was hier gewählt wird. Also ich finde das gut.") O-TON PASSANT ERKAN KURT ("Letztendlich ist die Türkei immer noch ein demokratisches Land, und das soll auch so bleiben. Keine Militärdiktatur, was wir schon gehabt haben zwei, drei Mal. Und deshalb hoffe ich natürlich das Beste, dass er (gemeint ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, Anm. d. Red.) die Einsicht sieht und dass er seinen Kurs wieder nach Europa ändert.") Deutsche Oppositionspolitiker kritisierten den Ablauf und das Ergebnis der Wahlen, wie Sevim Dagdelen von der Linken, die sich wiederum über die gut zehn Prozent für die pro-kurdische Partei HDP bei der gleichzeitigen Parlamentswahl erfreut zeigte: O-Ton: "Klar ist aber auch, diese Wahlen waren weder frei noch fair. Wir haben in der Türkei seit Wochen und Monaten bei diesem Wahlkampf erlebt, eine One-Man-Show von Staatspräsident Erdogan. Er lief in den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern in Dauerschleife. 95 Prozent des Fernsehens war nur mit Erdogan und seiner islamistischen AKP-Propaganda.") Grünen-Chef Robert Habeck sagte, den Vorwürfen von Unregelmäßigkeiten müsse nachgegangen werden: O-Ton: "Ja, wenn ich sage, dass ich mir einen anderen Wahlausgang in der Türkei gewünscht hätte, dann hätte ich mir natürlich erst recht gewünscht, dass die Menschen, die hier eine freie, liberale, mit Pressefreiheit versehene Demokratie gewohnt sind, entsprechend auch wählen. Insofern muss ich auch sagen, dass ich enttäuscht bin, dass der Stimmenanteil der AKP und für Erdogan in Deutschland noch höher ist als in der Türkei. Eine Erfolgsgeschichte der Integration und dass man hier Werte vermittelt hätte, das ist es sicherlich nicht." Erdogan wurde mit mehr als 52 Prozent am Sonntag offiziellen Angaben zufolge bereits im ersten Wahlgang im Amt bestätigt. Die Wahlbeteiligung lag bei der Präsidentschaftswahl laut vorläufigen Angaben bei deutlich über 80 Prozent.