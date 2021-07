Too good to go

Eine App, die helfen soll keine Lebensmittel mehr zu verschwenden. Eine großartige Idee, finden wir. Einfach die App runterladen und schon bekommt man Angebote aus der Gegend. Das heißt, wenn Cafés gegen Abend merken, dass noch viel zu viel Kuchen in der Auslage ist, wird dieser zu einem reduzierten Preis in der App angeboten. Das bedeutet, dass das Café keine Lebensmittel wegschmeißen muss und der Kunde leckeres Essen zu einem günstigen Preis kaufen kann. Die Gründer von Too good to go Stian Olesen, Thomas Momsen und Klaus Pedersen haben sich selbst auf die Fahne geschrieben, dass ihre App jeden dazu bringen kann, etwas gegen Lebensmittelverschwendung zu tun.

