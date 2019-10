Die Frage der politischen Mitte wird in Deutschland nach der Thüringen-Wahl verstärkt debattiert: Thüringens CDU, die sich wie die Bundes-CDU in der "Mitte" verortet, hat am Montagabend klargestellt, dass sie keine Koalition mit der Linkspartei oder der AfD eingehen werde. Mit Blick auf die AfD wiederum ist ein Zitat des Partei- und Fraktions-Co-Vorsitzenden Alexander Gauland in der Diskussion, der am Montag in Berlin hinsichtlich Björn Höckes gesagt hatte. O-Ton: "Ich habe keineswegs die Gesäß-Geografie der französischen Nationalversammlung gemeint, zwischen Links, Rechts und Mitte - es interessiert mich nämlich auch nicht, sondern ich habe klar gesagt, dass Björn Höcke mitten in der AfD steht. Und so ist MItte ja auch zu verstehen." Die AfD hatte bei der Landtagswahl in Thüringen mit ihrem Spitzen-Kandidaten und Flügel-Exponenten Björn Höcke 23.4 Prozent der Stimmen und damit Platz zwei erreicht - fast acht Prozentpunkte hinter der Linken und knapp zwei Prozentpunkte vor der CDU - während Höcke das Direktmandat im Wahlkreis Eichsfeld I mit 21,4 Prozent der Erststimmen deutlich verfehlte.