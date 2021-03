Sehen Sie im Video: Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) reagiert auf die ersten Zahlen zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz









Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz: "Sie können es sich denken: Für mich ist ein glücklicher Abend, heute Abend. Und ich danke natürlich allen Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen, die mir und meiner Partei erneut so klar das Vertrauen geschenkt haben. Es ist eine Bestätigung für unsere Regierungsarbeit. Und es ist eine Bestätigung dafür, dass die SPD eine gut aufgestellte Partei ist und wir mit all unseren Kollegen und Kolleginnen in der Partei gekämpft haben und deshalb ist es heute einfach nur schön, dass wir so klar an der Spitze stehen und das Ziel erreicht haben, nämlich mit Abstand die stärkste Partei wieder zu sein und einen klaren Regierungsauftrag zu haben. Und ich habe ja nie einen Zweifel daran gelassen, dass das Regierungsbündnis ein tolles war und dass ich mich freue, wenn es auch weitergeht. Aber alles Weitere später. Jetzt erst einmal, danke an die Bevölkerung, dass ich erneut als Spitzenkandidatin das Vertrauen erhalten habe und danke an meine Partei."

Mehr