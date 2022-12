Aktivisten der "Letzten Generation" wollten an Heiligabend einen TV-Gottesdienst in Stuttgart stören – doch der wurde einen Tag vorher aufgezeichnet.

Immer wieder sorgen die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" mit ihren Aktionen für Aufsehen. Der Plan, einen im TV übertragenen Weihnachtsgottesdienst zu stören, ging jedoch gehörig nach hinten los.

Pläne von Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation, einen live im ARD-Fernsehen übertragenen Weihnachtsgottesdienst zu stören, sind nach Angaben der Polizei durchkreuzt worden. Da es Hinweise auf die geplante Aktion an Heiligabend in der Auferstehungskirche in Stuttgart-Möhringen gab, wurde der Gottesdienst bereits am Vortag aufgezeichnet, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

An Heiligabend seien acht Aktivisten der Gruppierung dann mittags vor der Kirche aufgetaucht, um ihre geplante Aktion durchzuführen. Doch sie hätten keine Liveübertragen vorgefunden, sondern ein verschlossenes Gotteshaus. Das Pfarramt habe die Polizei verständigt. Die Beamten stellten bei ihrem Eintreffen noch zwei potenzielle Störer fest, die nach Erteilung eines Platzverweises entlassen worden seien.

Buschmann kritisiert Aktion der "Letzten Generation"

Bundesjustizminister Marco Buschmann kritisierte den Plan der "Letzten Generation" scharf. Wer an Weihnachten einen Gottesdienst stürmen wolle, um für politische Ziele zu werben, dem sei nicht mehr zu helfen, schrieb der FDP-Politiker am Sonntag auf Twitter. "So findet man keine Unterstützer, sondern bloß Gegner", fügte Buschmann hinzu. Die Gruppe schade so seriösem Klimaschutz.

Seit Anfang 2022 blockiert die Letzte Generation Autobahnausfahrten und Kreuzungen in Berlin und anderen Großstädten, um für mehr Klimaschutz zu kämpfen. Hinzu kamen Aktionen in Museen, Stadien, Ministerien, an Flughäfen und an Ölpipelines. Erst am vergangenen Mittwoch waren Aktivisten mit einer Hebebühne auf einen Berliner Weihnachtsmarkt gefahren und hatten dort die Spitze des Tannenbaums abgesägt.

"Wir sehen in Deutschland bisher nur die Spitze der darunter liegenden Katastrophe", erklärte Lilli Gomez von der Letzten Generation anlässlich der Aktion. Während ganz Deutschland die Woche damit verbringe, die besten Geschenke aus den größten Läden zu besorgen, fragten sich andere, woher sie ihr Wasser zum Trinken bekommen, nachdem Dürren und Fluten ihre Ernte vernichtet hätten.