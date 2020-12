Sehen Sie im Video: Polizei kesselt gewaltbereite Fußballfans auf "Querdenken"-Demo ein – nach Bitten des Veranstalters.













Mehrere Hundert Menschen sind am Sonntag dem Aufruf verschiedener Gruppen zu Demonstrationen in Düsseldorf gefolgt. Die Initiative "Querdenken" rechnete ursprünglich mit mehreren Tausend teilnehmenden Gegnern der Corona-Auflagen, musste die Zahl aber nach unten korrigieren: Berichten zufolge hatten sich unter die Teilnehmer der "Querdenker"-Demo auch zahlreiche Personen aus dem mutmaßlich rechtsextremen Spektrum gemischt. Ein Großaufgebot der Polizei war bemüht, die Seiten voneinander fern zu halten. Im weiteren Verlauf wurde auf Bitte des Veranstalters eine größere Gruppe von "offenkundig gewaltbereiten Fußballfans" von der Polizei zunächst eingekesselt, dann zu einer Haltestelle eskortiert. Ein Polizeisprecher sagte dazu: "Es gab natürlich diese Gruppe von offenkundig, ja, gewaltbereiten Fußballfans, die hier aufgetaucht sind, die versucht haben, sich hier unter diese Veranstaltung zu mischen. Der Veranstaltungsleiter hat dieser Personengruppe hier expressis verbis ausgeschlossen, von dieser Veranstaltung, hat uns um Unterstützung gebeten. Dem sind wir nachgekommen. Diese Gruppierung ist quasi in Manndeckung oder unter Manndeckung genommen worden und letztendlich auch vom Veranstaltungsort weg begleitet worden." Auch das Bündnis "Düsseldorf stellt sich quer" hatte zu einer Gegendemonstration aufgerufen, an der ebenfalls mehrere Hundert Personen teilnahmen.

