News im Video: Tausende "Querdenker" in Leipzig – Rechtsextreme mischen sich unter Demonstranten.









Wut macht sich breit, gegen die Einschränkungen während der Coronavirus-Pandemie. Die "Querdenken"-Bewegung hat sich am Samstag auf dem Augustusplatz in Leipzig versammelt. Bereits kurz nach dem Start der Demonstration kamen Tausende Menschen zusammen, der Großteil ohne Mund-Nasenschutz. Die Polizei musste hitzige Situationen lösen und zum Teil auch gegen Gegendemonstrierende vorgehen. Polizeisprecher Olaf Hoppe: "Ja, also man kann schon immer noch sagen, es ist immer noch friedlich. Es gibt an mehreren Stellen in der Stadt inzwischen einzelne Auseinandersetzungen zwischen Menschen, die die Maske tragen und dann völlig verständlicherweise sich über das Nichttragen aufregen vor dem Hintergrund des Gesundheitsschutzes. Dann kommt es manchmal dazu, dass sich die Menschen in der Situation hochschaukeln. Das hatten wir ja schon mehrfach zu verzeichnen, wo wir schon manchmal handeln mussten. " Offenbar haben sich auch zahlreiche Rechtsextreme unter die Demonstrierenden gemischt, wie ein MDR-Reporter berichtete. Weitere Journalistinnen und Journalisten berichteten, von Ankünften mehrerer NPD-Kader aus Thüringen, Sachsen und NRW, die am Hauptbahnhof angekommen seien. 27 Kundgebungen mit insgesamt 16.000 Teilnehmern waren angemeldet worden. Leipzigs Oberbürgermeister äußerte Unverständnis für die "Querdenken"-Demo. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer forderte die Einhaltung der Corona-Regeln. Das Ziel der Bewegung ist es jedoch, sich diesen Regeln zu widersetzen.

