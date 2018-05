Bei 1. Mai-Demonstrationen in Berlin und Hamburg ist es bis zum Abend weitgehend ruhig geblieben. Die Berliner Polizei meldete 12 Festnahmen, unter anderem wegen Landfriedensbruchs, Widerstands, Sachbeschädigung und Körperverletzung. Im Stadtteil Kreuzberg war es im Rahmen der Revolutionären 1. Mai-Demonstration zu Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern und der Polizei gekommen. Am frühen Abend hatte sich der Protestmarsch weitgehend friedlich aufgelöst. Tausende Menschen hatten den Feiertag auf dem sogenannten MyFest begangen, ein jährlich stattfindendes Straßenfest von Anwohnern in Kreuzberg, die sich damit gegen Gewaltausbrüche früherer Jahre wenden. Auch in Hamburg war die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach Behördenangaben waren am frühen Abend mehr als 2000 Menschen einem Demonstrationsaufruf gefolgt und vom Hauptbahnhof in Richtung Wandsbek gezogen. Die Polizei meldete hier eine Festnahme im Umfeld der Demonstration nach einem Fahrzeug-Aufbruch. Ansonsten sei es bis zum Abend zu keinen größeren Zwischenfällen gekommen.