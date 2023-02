von Jonas Schulze Pals Bei der Berliner Abgeordnetenhaus-Wahl liegt die CDU weit vorne. Das liegt vor allem an der Unzufriedenheit der Stadt mit der Regierung. Für die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ist es eine Katastrophe.

Wer Franziska Giffey im Berliner Wahlkampf begleitete, der erlebte eine selbstsichere, ja optimistische Frau. Eine, die zwar mitbekam, dass die Umfragen für die SPD nicht besonders gut aussahen, die aber davon überzeugt schien, dass sie am Ende schon gewinnen würde. Umfragen sind Umfragen, am Ende zählt das Wahlergebnis, sagte sie trotzig in jede Kamera.