Alexander Gauland hat mit seiner Relativierung der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland eine Welle der Empörung ausgelöst. Der Partei- und Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag hatte am Samstag beim Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative im thüringischen Seebach gesagt: "Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte."



Dieser mit Beifall quittierte Satz fiel nach einem Bekenntnis Gaulands zur Verantwortung der Deutschen für den Nationalsozialismus von 1933 bis 1945. "Ja, wir bekennen uns zur Verantwortung für die zwölf Jahre", sagte Gauland. Er machte aber auch deutlich, dass das nur ein Teil der deutschen Geschichte sei: "Wir haben eine ruhmreiche Geschichte - und die, liebe Freunde, dauerte länger als die verdammten zwölf Jahre."

Wenn der AfD-Vorsitzende mit dieser Verharmlosung des verbrecherischen NS-Regimes provozieren wollte, hat er sein Ziel erreicht: Die Aufregung in der Presse, den Parteien und sozialen Netzwerken ist immens.

Fullscreen

Parteiübergreifende Empörung bei Spitzenpolitikern

Der SPD-Vizevorsitzende Ralf Stegner bezeichnete ihn auf Twitter als einen "Hetzer der übelsten Sorte" und schrieb: "Solche Typen gehören nicht ins Parlament.

Aufstehen! Rauswählen!"

Verharmlost? Das ist ein Hetzer der übelsten Sorte. https://t.co/0ADBO8NhuP — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) 2. Juni 2018

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer schrieb auf Twitter: "50 Mio. Kriegsopfer, Holocaust und totaler Krieg für AfD und Gauland nur ein "Vogelschiss"! So sieht die Partei hinter bürgerlicher Maske aus."

50 Mio. Kriegsopfer, Holocaust und totaler Krieg für AfD und Gauland nur ein "Vogelschiss"! So sieht die Partei hinter bürgerlicher Maske aus. https://t.co/5WFftKiQ8o — A. Kramp-Karrenbauer (@_A_K_K_) 2. Juni 2018

Sätze wie dieser seien "keine Ausrutscher, sondern System", erklärte der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck. Die AfD schreibe die Geschichte um. "Die Kurve der AfD von eurokritisch über ausländerfeindlich zu völkisch ist steil und abschüssig.

Die AfD hat das Ziel, die deutsche Demokratie zu entkernen. Dazu muss sie die deutsche Geschichte umschreiben. Deshalb sind Sätze wie die von Gauland keine Ausrutscher sondern System. Die Kurve der AfD von eurokritsich über ausländerfeindlich zu völkisch ist steil und abschüssig. https://t.co/WyXDMUqEGa — RobertHabeck (@RobertHabeck) 2. Juni 2018

Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, twitterte: "Gauland unterschreitet wieder jedes Niveau."

#Gauland unterschreitet wieder jedes Niveau. #Hitler steht ua für die Ermordung von sechs Millionen #Juden. Wie kann man das einen „Vogelschiss“ der Geschichte nennen? — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) 2. Juni 2018

Der erste Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Jan Korte, nannte Gaulands Äußerungen "zynisch und geschichtsvergessen". "In diesen zwölf Jahren war Deutschland für den Tod von mehr Menschen verantwortlich als in allen Epochen zuvor. Spätestens jetzt weiß jeder, woran er bei dieser Partei ist", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

"Wer die Untaten der alten Nazis verharmlost, ist der Steigbügelhalter der neuen Nazis", schrieb der frühere SPD-Vorsitzende Martin Schulz.

Wer die Untaten der alten Nazis verharmlost, ist der Steigbügelhalter der neuen Nazis. #Gauland ist eine Schande für den Deutschen Bundestag. Die SPD ist das Bollwerk gegen diesen Geist. — Martin Schulz (@MartinSchulz) 2. Juni 2018

"Glaube nicht, dass Alexander Gauland provozieren wollte"

Auch in der Presse wird die umstrittene Aussage von Alexander Gauland scharf kritisiert.



So kommentiert die "Welt": "Ich glaube nicht, dass Gauland provozieren wollte. Ich glaube, und das macht es so schlimm, dass er exakt das meint, was er sagt. (...) Vor allem aber sollten wir stolz darauf sein, dass wir uns das Vertrauen der Völker zurückgewonnen haben, indem wir uns der Schuld gestellt, die Verantwortung übernommen und daraus gelernt haben. Dazu gehört es auch, Relativierern wie Gauland entgegen zu treten – und ihn und seine Gedankenwelt zur Episode zu machen. Zu einem Vogelschiss, wenn man sich so ausdrücken mag."

"Spiegel Online" meint: "Wer eine Diktatur, die Millionen Menschen das Leben kostete, als 'Vogelschiss' bezeichnet, und an anderer Stelle schon das Recht forderte, wieder 'stolz zu sein auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen', relativiert auch den Grundsatz, dass ein Weltkrieg mit deutscher Beteiligung nie wieder passieren darf. Verantwortliches Handeln sieht anders aus."

Scharfe Kritik in den Kommentarspalten

In den sozialen Netzwerken wurde Gaulands "Vogelschiss"-Satz überwiegend mit Spott und Häme abgestraft. Unter den Hashtags "#Gauland" und "#Vogelschiss" - die binnen kürzester Zeit zu Trending-Topics wurden - kommentiert die Netzgemeinde etwa:

Alexander Gauland ist 1000 Jahre Vogelschiss. — Shahak Shapira (@ShahakShapira) 3. Juni 2018

Die systematische & industrialisierte Ermordung von über sechs Millionen Juden ist laut Alexander Gauland ein „Vogelschiss“ der deutschen Geschichte. Diese Aussage ist ein rechtsradikaler und geschichtsvergessener Misthaufen! pic.twitter.com/4sdQl3ncKA — Johannes Hillje (@JHillje) 2. Juni 2018

Wer Hitler und die Nationalsozialisten - und damit auch den Holocaust - zum "Vogelschiss in 1000 (!) Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte" erklärt, hat künftig in Talkshows und Nachrichtensendungen nichts mehr verloren - mindestens das. #Gauland @ardde @ZDF — Georg Restle (@georgrestle) 2. Juni 2018

Die Jahre 1933 bis 1945 als „Vogelschiss“ zu bezeichnen, ist keine Verharmlosung, sondern eine obszöne Umgewichtung historischer Fakten, die die AfD endgültig zur einzig wählbaren Partei für Holocaust-Leugner macht. Gauland macht sich zu ihrem geistigen „Führer“. — Julian Reichelt (@jreichelt) 2. Juni 2018

Es mag falsch sein und ist doch ganz unvermeidlich, dass jeder, wirklich jeder auf Gaulands #Vogelschiss-Satz reagiert. Es ist der furchtbarste Satz, den ein Politiker in der Bundesrepublik, deren Kind ich bin, gesprochen hat. Eine Bombe. Ein Attentat. — Moritz von Uslar (@MoritzvonUslar) 2. Juni 2018

Laut AfD-Chef Alexander Gauland alles ein "Missverständnis", wie er über Pressesprecher Christian Lüth mitteilen lässt. Demnach sei "Vogelschiss" wertend und nicht verharmlosend zu verstehen.

Gauland: #Vogelschiss ist das, was ich von der Nazi-Zeit halte. Quantitativ auf die rund tausend Jahre deutsche Geschichte gesehen. Inhaltlich sowieso. Wer das missversteht, will es auch und der #AfD schaden. — Christian Lüth (@christianlueth) 2. Juni 2018