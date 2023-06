von Nico Fried Die AfD-Vorsitzenden planen, für die nächste Bundestagswahl einen Kanzlerkandidaten aufzustellen. Rechtlich haben die Sender die Hoheit über die Auswahl ihrer Gäste für eine Spitzenrunde. Doch genau darin liegt auch die politische Brisanz.

Ein Kanzlerkandidat für die AfD – diesen Vorschlag wollen die Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla ihrer Partei vor der nächsten Bundestagswahl unterbreiten. Derzeit liegen die Rechtspopulisten in Umfragen knapp unter 20 Prozent und in etwa gleichauf mit der Kanzlerpartei SPD. Man hätte die Kandidatur selbst dann ins Spiel gebracht, wenn die Umfragewerte derzeit nicht so hoch wären, sagte Weidel RTL/ntv. Laut Chrupalla sei ein solcher Schritt "nur konsequent", schließlich wolle die AfD Volkspartei werden.