Die Debatte ist in vollem Gange: Der bekannte Autor und "Welt"-Kolumnist Henryk M. Broder hat eine Einladung der AfD-Bundestagsfraktion angenommen und vor den Abgeordneten am Dienstagabend eine Rede zum Thema "Wie die Political Correctness die Demokratie gefährdet" gehalten. In den sozialen Medien wird seitdem kontrovers über den Auftritt diskutiert. Broder gilt vielen Linken als Feindbild, weil er den rechtskonservativen Blog "Achse des Guten" betreibt und politische Positionen mit der AfD teilt wie etwa die Ablehnung der Flüchtlingspolitik oder seine Kritik am Islam. Besonders heftig wird ein Foto kritisiert, das die AfD-Fraktion nach der Rede veröffentlichte: Es zeigt, wie Fraktionschefin Alice Weidel Broder lächelnd umarmt.

Die "Welt" veröffentlichte daraufhin den Redetext, dem eine Entschuldigung Broders vorangestellt ist: "Als Journalist sollte man auf Distanz zu Politikern und Politikerinnen achten. Es gibt freilich keinen Grund, aus dieser Umarmung weiter gehende Schlüsse zu ziehen. Ich bitte um Entschuldigung und gelobe, bei der nächsten Gelegenheit vorsichtiger zu sein", schreibt Broder, dessen Eltern Auschwitz und Buchenwald überlebt haben.

Henryk M. Broder war gestern Abend bei uns zu Gast zu dem Thema :

"Das Ende der Demokratie, wie wir sie kennen und was die political correctness dazu beiträgt."

Ich bedanke mich für einen gelungenen Abend - auch bei meinen beiden Kollegen @UdoHemmelgarn & Martin @Renner_AfD!#AfD pic.twitter.com/hXJfgFfpLA — Alice Weidel (@Alice_Weidel) January 30, 2019

Die Rede ist ein typischer Broder. Sie ist gespickt mit Ironie und Polemik gegen politische Gegner und angebliche gesellschaftliche Missstände. Der Klimawandel ist ein "Fetisch der Aufgeklärten" und übertriebene Political Correctness "bedroht die Meinungsfreiheit". Ein deftiger Seitenhieb auf die Grünen und deren Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter darf zu Beginn nicht fehlen. Die eingeübten Reiz-Reaktion-Schemata funktionieren immer - links wie rechts. Wie im Video zu sehen ist, hatte der Kolumnist damit die Lacher auf seiner Seite. Im Zusammenhang mit der 16-jährigen Klimaaktivistin Greta Thunberg spricht Broder von "Kindesmissbrauch". Dass solche Vergleiche genauso dümmlich sind wie die vom ihm viel kritisierten Vergleiche des Holocausts mit dem Klimawandel - geschenkt.

Henryk M. Broder: Ein Jude spricht vor Nazis

Interessanter ist die Rede da, wo Broder klar Position bezieht: So sagt er eingangs: "Ein Besuch bei Ihnen stand nicht auf meiner Liste, ich habe die Einladung trotzdem gerne angenommen, wann bekommt ein Jude schon die Gelegenheit, in einem Raum voller Nazis, Neo-Nazis, Krypto-Nazis und Para-Nazis aufzutreten?" Aus Text und Video geht nicht ganz klar hervor, ob hier nicht auch Ironie mit im Spiel ist, wenn Broder von "Nazis" spricht, aber einige AfD-Abgeordnete dürften doch geschluckt haben an dieser Stelle.

Und wer in der AfD geglaubt hat, dass der Gastredner die Political Correctness in Bausch und Bogen verteufelt, sah sich getäuscht. Broder ist hier differenzierter, als es so manchen Kritiker der Political Correctness recht ist: "Um Missverständnissen vorzubeugen, will ich dazu sagen, dass ich kein prinzipieller Gegner der Political Correctness bin, wenn damit gemeint ist, dass es Dinge gibt, die man nicht tun darf und nicht propagieren sollte." Die Relativierung der Nazi-Herrschaft, die die AfD gern betreibt, kritisiert er mit Bezug auf eine Aussage von Partei-Chef Alexander Gauland scharf: "Man legt die Füße nicht auf den Tisch, man rülpst nicht beim Essen, und man nennt die zwölf schlimmsten Jahre der deutschen Geschichte nicht einen 'Vogelschiss'."

Andere Aussagen stehen ebenfalls im krassen Gegensatz zu Positionen der AfD: "Ich trete für eine bunte, offene und tolerante Gesellschaft ein, in der niemand ausgegrenzt wird" oder "Ich beurteile die Menschen in meiner Umgebung nicht nach Herkunft, Hautfarbe oder Religion, sondern danach, ob sie (…) auch andere Meinungen als die eigenen gelten lassen."

Ratschläge, um Broder als AfD-Wähler zu gewinnen

Am Ende seiner Rede spricht der Kolumnist darüber, was passieren müsste, damit er, ein bekennender Wechselwähler, die AfD wählen könnte: "Sie müssten Ihre Begeisterung für Russland und Putin dämpfen, Ihre USA-Allergie kurieren, Zweideutigkeiten in Bezug auf die deutsche Geschichte unterlassen und sowohl Ihren Mitgliedern wie Wählern klaren Wein darüber einschenken, dass Sie kein Depot für kontaminierte deutsche Devotionalien sind."

Die Reaktionen in den sozialen Medien sind gespalten - so wie fast immer bei Broder, dessen Geschäftsmodell auch die laute und stammtischtaugliche Provokation ist. Bevor er seine Rede begann, sagte er: "Es gibt auch nette Linke, vernünftige Linke, normale Linke, ich bin zum Beispiel einer." Ob das nun wiederum ironisch gemeint war, soll jeder selbst entscheiden.

Pro und Contras zu Broders Rede vor der AfD-Fraktion:

Pro

Haltet von #Broder was Ihr wollt, tut Ihr ja eh, ich auch, aber dass der AfD-Fraktion "ihr seid Nazis" ins Gesicht gesagt wird, das erfüllt mein Herz schon mit einem Quantum Freude. pic.twitter.com/kAoY9xWfTX — Sascha Lobo (@saschalobo) January 30, 2019

Ich mag #broder nicht und habe mir mehr als einmal gewünscht er würde die Klappe halten. Aber diesen Satz: " ... ich bin aber überzeugt, dass nicht der Konsens, sondern der Dissens das Wesen der Demokratie ausmacht, ... " sollte jeder aufrechte Demokrat zu seinem Mantra erheben. — Grej Szabo (@GrejSzabo) January 31, 2019

Viele von denen, die gestern moralisierend über #Broder hergefallen sind, sind heute ruhig. Zu schnell den Finger am Abzug gehabt? Ich kann jedem die Lektüre seiner Rede, die er bei der @AfDimBundestag gehalten hat, sehr empfehlen. In vielen Punkten eine beachtliche Rede. — Stefan Müller (@smuellermdb) January 31, 2019

Ein ganz großartiger Beitrag von #Broder zum demokratischen Dialog - ein Genuss, ihn zu lesen.https://t.co/CmTIHVaUUb — Rainer Krauß (@RainerKrauss) January 30, 2019

„Schalom allerseits“

Henryk #Broder hält eine gandiose Rede vor der #AfD-Fraktion im Bundestag, “einem Raum voller Krypto-Nazis“, und schenkt den Abgeordneten ordentlich ein.



Highlights und die ganz Rede hier: https://t.co/hCMczvaX4L pic.twitter.com/jJjtt3fFKp — Andreas Hallaschka (@Hallaschka_HH) January 30, 2019

Contra

unsäglich was der broder da treibt. noch unsäglicher ist die weidel, man sieht ihr den triumph an. das ist missbrauch. https://t.co/9NdenHI8L5 — Johannes Kahrs (@kahrs) January 30, 2019

Der eitle Mann ist wegen seiner Eitelkeit in die Falle der #AfD gegangen. Seine Rede hat die doch nie interessiert.#Broder soll bei Achgut mit hoher Reichweite die „Thesen“ der Rechten aus einer anderen Richtung als der AfD unter die Leute bringen.

Da ist er der nützliche Idiot. pic.twitter.com/TmFElg0Gq6 — (((Zugespielt))) (@Zugespielt1) January 30, 2019

Lektüre der #Broder-Rede mindert den Anstoß nicht: Affirmation gemeinsamer Feindbilder, ignoranter Hohn für Klimapolitik und AfD-Kritiker, schiefer Vergleich des Vorwurfs an Frauen mit kurzem Rock mit dem an Magnitz, kleiner "Vogelschiss"-Ordnungsruf, artige Wünsche am Schluss. https://t.co/fBAGLVwi48 — Andreas Püttmann (@Puettmann_Bonn) January 30, 2019