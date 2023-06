Bei diesen Stichwahlen trat die AfD schon an – und scheiterte immer

Im thüringischen Sonneberg kommt es zur Stichwahl um das Amt des Landrats. Der AfD-Kandidat hat gute Chancen, sich gegen den Konkurrenten von der CDU durchzusetzen. Es wäre das erste Landratsamt für die rechtsextreme Partei.

Die AfD erlebt in Bund und Ländern derzeit einen Umfrage-Höhenflug. Im thüringischen Sonneberg unternimmt die rechtsextreme Partei bei der Stichwahl nun erneut einen Versuch, das erste Landratsamt zu erbobern. Bislang ist die AfD bei derartigen Stichwahlen um kommunale Ämter immer knapp gescheitert.

Ein Überblick über die Stichwahlen der AfD

Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern: In der Stichwahl um den Posten des Oberbürgermeisters am 18. Juni 2023 bekommt Amtsinhaber Rico Badenschier von der SPD 67,8 Prozent der Stimmen. Herausforderer Leif-Erik Holm von der AfD erreicht 32,2 Prozent.

Raguhn-Jeßnitz, Sachsen-Anhalt: Bei der Bürgermeisterwahl am 18. Juni 2023 holt kein Bewerber mehr als 50 Prozent, daher wird es am 2. Juli in der 10.000-Einwohner-Stadt eine Stichwahl geben: Hannes Loth (AfD, erster Durchgang: 40,7 Prozent) gegen Nils Naumann (parteilos, 36,9 Prozent).

Landkreis Oder-Spree, Brandenburg: In einer Stichwahl zum Landrat setzt sich am 14. Mai 2023 SPD-Kandidat Frank Steffen knapp mit 52,4 Prozent gegen Rainer Galla von der AfD (47,6 Prozent) durch.

Cottbus, Brandenburg: Tobias Schick (SPD) behauptet sich in der Stichwahl um den Oberbürgermeister-Posten am 9. Oktober 2022 mit 68,6 Prozent der Stimmen gegen AfD-Bewerber Lars Schieske (31,4 Prozent).

Spremberg, Brandenburg: In der Bürgermeister-Stichwahl wird am 10. Oktober 2021 die parteilose Amtsinhaberin Christine Herntier bestätigt. Mit 60,4 Prozent gewinnt sie gegen Michael Hanko von der AfD, der 39,6 Prozent erzielt.

Das große Scheitern der AfD in Görlitz

Görlitz, Sachsen: Bei der Stichwahl zum Oberbürgermeister in der östlichsten Stadt Deutschlands behauptet sich der CDU-Politiker Octavian Ursu am 16. Juni 2019 mit 55,2 Prozent gegen Sebastian Wippel von der AfD (44,8 Prozent).

Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg: Der CDU-Kandidat Harald Altekrüger setzt sich am 6. Mai 2018 bei der Stichwahl zum Landrat mit 60,8 Prozent gegen Steffen Kubitzki (AfD, 39,2 Prozent) durch.

Guben, Brandenburg: In der Stichwahl zum Bürgermeister der Kleinstadt mit etwa 20.000 Einwohnern am 6. Mai 2018 bekommt Fred Mahrow (CDU) mit 58,4 Prozent mehr Stimmen als Daniel Münschke (AfD, 41,6 Prozent).

Gera, Thüringen: In der drittgrößten Thüringer Stadt gewinnt Julian Vonarb (parteilos) am 29. April 2018 mit 69,8 Prozent der Stimmen die Oberbürgermeister-Stichwahl gegen Dieter Laudenbach von der AfD (30,2 Prozent).