Bier und Blasmusik waren natürlich Pflicht, beim Auftritt des designierten bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder beim politischen Aschermittwoch der CSU in Passau. In seiner Rede vor rund 4000 Zuhörern forderte Söder die Unionsparteien auf, ihren politischen Standort grundlegend zu überdenken. Die Union müsse Wählern deutlich machen, dass die AfD "keine Ersatz-Union" und "nicht bürgerlich" sei. Das bedeute keinen Rechtsruck, sondern die Rückkehr zur alten Glaubwürdigkeit: "Die Union, liebe Freunde, darf sich nicht nur in der Mitte drängeln. Die Union darf nicht dauernd nur nach links schielen. Und die Union darf nicht nur durchregieren um jeden Preis. Für mich ist klar liebe Freunde: Wir müssen eines sagen, wir sind für die bürgerliche Mitte da. Aber wir wollen auch die demokratische Rechte wieder bei uns vereinen, liebe Freunde." Großen Applaus erhielt Söder für seine Forderung nach konsequenteren Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber. Nach wie vor sei Deutschland das einzige Land der Welt, in das man ohne Pass hinein- aber nicht mehr hinauskomme", sagte der CSU-Politiker ironisch. "Wer unser Land nicht will, der muss auch nicht hierbleiben. Und wer ins unserem Land gewalttätig ist, liebe Freunde, der muss am Ende die Konsequenz des Rechtsstaats spüren. Und darum ist klar, wer nicht anerkannt ist, wer gewalttätig ist, der muss zurück in seine Heimat. Und das müssen wir auch endlich umsetzen. Und zwar alle miteinander, liebe Freunde." Söder schwor die CSU auf die Landtagswahl im Oktober ein. Im Gegensatz zu anderen Parteien habe die CSU ihre Führungskrise überwunden, sagte Söder und dankte dem Parteichef und scheidenden Ministerpräsidenten Horst Seehofer für - so wörtlich - "zehn hervorragende Jahre".