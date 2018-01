Respekt zeigen - unter diesem Motto hatte die Kölner Polizei für ein friedliches Silvester geworben. Die Behörde verschickte Neujahrsgrüße in mehreren Sprachen, darunter auch auf Arabisch. Sehr zum Ärger von Beatrix von Storch. Die AfD-Politikerin kritisierte die Behörde in scharfen Worten, die nun ein juristisches Nachspiel haben könnten. In ihrem Post, der inzwischen auf Twitter und Facebook gesperrt wurde, ist unter anderem von barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden die Rede. Jetzt prüft die Staatsanwaltschaft mehrere Anzeigen die AfD-Bundestagsabgeordnete wegen Volksverhetzung, wie der Kölner Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn am Dienstag mitteilte. "Es geht um eine Twitterveröffentlichung, also den Tweet der Frau von Storch, mit der sie den Neujahrsgruß des Polizeipräsidenten, der auch in arabischer Sprache abgehalten worden ist, kommentiert. Diesen Tweet, den hat sie hinterher, nach dem er gelöscht worden ist, dann auch noch auf Facebook ein weiteres Mal veröffentlicht, und das ist aufgrund des Inhaltes dieses Tweets ist Gegenstand der Strafanzeige der Polizei Köln, aber auch vieler, vieler privater Dritter, die sich inzwischen und womöglich auch davor zu entsprechenden Strafanzeigen entschlossen haben." Strafanzeigen liegen auch gegen Alice Weidel vor. Weidel, ebenso wie von Storch Mitglied des AfD-Bundesvorstands, hatte auf die Löschung des Posts ihrer Parteikollegin reagiert. "Da hat die Frau Weidel als AfD-Politikerin wiederum die Tatsache, dass der Tweet der Frau von Storch gelöscht worden ist, kommentiert, und hat ihrerseits auch weitere Äußerungen zu dem eigentlichen Inhalt getätigt. Und das sehen verschiedene private Dritte als volksverhetzend an und dementsprechend als strafrechtlich relevant und das ist uns in einem zweiten Vorgang vorgelegt worden." Noch ist nicht klar, welche Behörde die Zuständigkeit hat. Bei einem Anfangsverdacht müssten die Immunitäten der beiden Politikerinnen als Bundestagsabgeordnete aufgehoben werden. Die Sperrung der Posts geht auf das ein Gesetz zurück, das zum 1. Januar vollständig in Kraft getreten ist. Es verpflichtet soziale Netzwerke, gegen Hassbotschaften auf ihren Plattformen vorzugehen. Mit ihren Tweets spielen von Storch und Weidel auf die Kölner Silvesternacht 2015 an. Damals war es massenhaft zu sexuellen und räuberischen Übergriffen gegen Frauen gekommen. Die Beschuldigten stammten überwiegend aus Nordafrika. Das Sicherheitskonzept für die Silvesterfeiern in der Domstadt war daraufhin verschärft worden. Der Jahreswechsel 2017/2018 verlief nach Angaben der Polizei in Köln flächendeckend entspannt und friedlich.